Jimenez: i dettagli del riscatto e della recompra per il Real. Intanto il Milan gli dà fiducia

Sono stati solo i primi minuti con la maglia del Milan addosso in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma Alejandro Jimenez sta già facendo parlare tantissimo di sé per la qualità e la personalità mostrati pur essendo - per l'appunto - all'esordio assoluto da professionista: tante giocate di livello, tecnica in fase offensiva, concentrazione, capacità nei contrasti e tanta voglia di incidere e di mettermi in mostra sul prato di San Siro.

Per uno cresciuto nel Real Madrid, forse, tutto ciò è quasi normale:, hanno commentato i blancos dopo la partita del terzino classe 2005. Ed è quasi normale che, per un giocatore che ha già fatto vedere tante cose buone in un solo match, il club di Florenzino Perez abbia voluto mantenerne il controllo: Jimenez, infatti, è al Milan idi euro e, da esercitare - come riportato da- soltanto nell'estate 2025 e del 2026 e per una cifra ragionevolmente superiore almeno ai 10 milioni di euro. È chiaro, comunque, che ogni trattativa può essere ridiscussa al fine di trovare un nuovo accordo che soddisfi tutte le parti, come accaduto per esempio nelle scorse stagioni con Brahim Diaz.Nel frattempo, comunque, Jimenez proverà a trovare sempre più spazio nel Milan:- ha scritto il numero 74 su Instagram dopo il Cagliari -E fiducia, di questo passo, ne avrà sempre di più: anche contro l'Empoli Jimenez sarà con la Prima Squadra, pronto ad aiutare Pioli nell'emergenza in difesa.