Kamada, la soluzione perfetta per il Milan: duttilità ed esperienza al servizio del Diavolo

Daichi Kamada è la soluzione perfetta per il Milan. Il giapponese si libererà a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, dato che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Kamada ha già un accordo verbale con i rossoneri. Il Diavolo, infatti, ha proposto un quadriennale da tre milioni di euro l'anno all'asiatico. La vicenda, nonostante i problemi burocratici che hanno rallentato l'intera operazione, sembra però vicina alla soluzione definitiva.

L'annuncio, come riportato anche ieri dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare già a fine mese. Kamada è un giocatore che effettivamente potrebbe servire moltissimo al Milan. Si tratta di un profilo esperto, capace di ricoprire tanto il ruolo di trequartista quanto quello di esterno destro. La corsia dove il Diavolo, consapevole di un Leao fenomenale a sinistra, deve alzare notevolmente il proprio livello. La sua duttilità è quindi una caratteristica essenziale da non sottovalutare, così come il suo apporto in termini numerici.

Il giapponese nelle ultime due stagioni tedesche ha realizzato quasi 30 gol, fornendo anche undici assist totali. Per non parlare della stagione 2020-2021, nella quale Kamada ha completato ben 13 passaggi vincenti. Un bottino sicuramente interessante, unito ad una partecipazione significativa anche nelle Coppe europee. Nell'ultima annata il giapponese ha realizzato 3 reti in 8 partite di Champions League, colpendo tutte le squadre affrontate nel girone. In Europa League l'asiatico ha fatto ancora meglio con 11 gol in due stagioni. Un rendimento che ha certamente aiutato l'Eintracht Francoforte a vincere il trofeo nella stagione 2021/2022.

Stefano Pioli così potrebbe ritrovarsi in rosa un profilo di altissima qualità, un giocatore pronto che in Italia avrebbe sicuramente modo di migliorarsi. E considerando la sostenibilità dell'operazione, l'affare conviene ancor di più al Diavolo. Il Milan, di conseguenza, non dovrà farsi scappare quest'occasione. Un modo per iniziare col piede giusto un mercato che ha tante priorità. Un passo necessario per iniziare la stagione nel migliore dei modi.