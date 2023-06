L'infortunio di Maignan preoccupa solo per un po', ma quest'anno il Milan ha l'uomo per le emergenze

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore il mondo Milan è stato - per l'ennesima volta in queste ultime settimane - scosso dalle notizie in arrivo dal ritiro della Francia, in cui Mike Maignan, al termine dell'allenamento di giovedì, ha accusato un fastidio al polpaccio destro, costringendolo ad andare anticipatamente nello spogliatoio e a saltare il match di ieri sera contro Gibilterra. Un infortunio, però, che ha fatto tremare i milanisti solo per poco tempo...

Il portiere rossonero era, comunque, in panchina nella gara giocata ieri in quel di Faro (Portogallo), anche perché, secondo le notizie apprese ieri, il fastidio, all'altro polpaccio rispetto a quello infortunato nell'inverno 2022, è veramente lieve; gli esami a cui si è subito sottoposto, tra l'altro, sono negativi, ma l'ex Lille per scrupolo farà comunque una risonanza magnetica. Non dovrebbe - si ribadisce - quindi trattarsi di nulla di grave. Mike Maignan dovrebbe, a questo punto, rimanere nel ritiro di Clairefontaine prima di andare poi in vacanza.Il Milan, comunque, si è già da tempo sistemato per gestire eventuali situazioni di emergenza legate a Maignan. Subito dopo gennaio, infatti, il club rossonero aveva trovato un accordo per l'arrivo a parametro zero di Marco Sportiello, portiere in scadenza con l'Atalanta, con cui, tra l'altro, aveva conquistato il posto da titolare a discapito di Musso nell'ultima parte di campionato. Sportiello dovrebbe arrivare in rossonero nei primi giorni di luglio, ovvero alla scadenza ufficiale del suo contratto e in tempo per cominciare il ritiro 2023-2024 a disposizione di Stefano Pioli.