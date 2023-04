Leao trascina e può trascinare il Milan verso grandissimi traguardi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo due mesi torna a vincere il Milan a San Siro, coronando un'ottima settimana nella quale è giunta la qualificazione alle semifinali di Champions League. Per battere un Lecce molto rintanato nella sua metà campo basta un'altra grande prestazione di Rafael Leao, autore di una doppietta segnata di testa su assist di Tonali e sull'ormai consueto assolo in progressione.

Era fondamentale per il Milan ritrovare la vittoria: prima del derby, i rossoneri avranno altre tre partite più quella di ieri ed è ovvio che bisogna incamerare punti per centrare il piazzamento Champions prima della doppia semifinale contro l'Inter. Anche perché sabato c'è lo scontro diretto contro la Roma, ospite questa sera a Bergamo dell'Atalanta: "Ho detto alla squadra - ha spiegato Pioli a DAZN nel post partita - che la partita di oggi e la prossima a Roma saranno partite che determineranno il nostro piazzamento finale: non abbiamo bisogno di altri stimoli, sappiamo com'è importante provare a raggiungere chi abbiamo davanti e provare in questo finale di vincere il più possibile".E con questo Rafael Leao la vita del Milan potrebbe essere meno difficile del previsto... Il portoghese ha segnato la seconda doppietta consecutiva nelle due ultime gare giocate da titolare in campionato, raggiungendo quota 12 gol (suo high score personale) in Serie A. È un giocatore che è tornato brillante, sempre più determinante, praticamente imprendibile soprattutto nei territori italiani, ma anche in quelli europei. Con lui in campo il Milan, come dice Adani, si sente forte e pericoloso anche quando non ha la palla. Per lui e per il Milan, quest'anno, potrebbero concretizzarsi tanti sogni...