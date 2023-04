LIVE MN - Bologna-Milan (1-1): pareggio strettissimo. Due rigori incredibili non assegnati!

Non basta un'ottima prestazione dei rossoneri con le seconde linee: a Bologna finsce 1-1, con le reti di Sansone e Pobega entrambe realizzate nel primo tempo. Gara rovinata anche da un arbitraggio più che insufficiente: due rigori netti non assegnati al Milan, uno su Rebic e l'altro per tocco di mano di Lucumi. Milan ora impegnato in Champions contro il Napoli, match valido per staccare il pass per la semfinale.

93' Finisce qui. Bologna-Milan 1-1.

90' Tre minuti di recupero.

89' Ammonito Kyriakopulos.

88' OCCASIONE INCREDIBILE MILAN! Cross di Leao sulla sinistra perfetto per Brahim che buca incredibilmente il pallone.

87' Incredibile rigore non dato al Milan. Mano netta di Lucumi in area di rigore non vista nè dall'arbitro nè dal VAR.

87' Cartellino giallo anche per Vranckx.

85' Cambio nel Bologna: fuori Schouten, dentro Medel.

84' Occasione Milan. Ripartenza di Leao che scambia con Messias, assist del portoghese per Diaz che dal limite calcia alto. Chance sprecata.

83' Punizione di Lykogiannis dal limite, conclusione altissima.

82' Cartellino giallo per Pobega.

81' Cambio nel Milan: fuori Thiaw, dentro Gabbia.

80' Cartellino giallo per Calabria, che salterà il Lecce per squalifica.

78' Destro debole di Dominguez dal limite, blocca Maignan.

76' Sullo sviluppo del corner, Calabria calcia di sinistro e va vicino al gol.

75' Altra chance per i rossoneri. Azione portata avanti da Pobega, scambio con Leao in area e che porta il numero 32 al tiro. Lykogiannis è sulla traiettoria e devia in corner.

74' OCCASIONE MILAN! Cross di Messias dalla destra, Rebic anticipa Moro di testa e la palla termina incredibilmente fuori.

72' Doppio cambio nel Bologna: dentro Moro e Lykogiannis, fuori Aebischer e Barrow.

69' Cambio nel Milan: fuori Origi e De Ketelaere, dentro Leao e Brahim Diaz.

68' Cartellino giallo per Dominguez.

65' Mancino di Vranckx dal limite dell'area, ma scivola al momento della conclusione. Palla alle stelle.

59' Cartellino giallo per Posch.

58' Cambio anche nel Bologna: fuori Sansone, dentro Zirkzee.

57' Doppio cambio nel Milan: fuori Saelemaekers e Florenzi, dentro Messias e Calabria.

56' Cross di Origi dalla destra, si inserisce Ballo-Toure che arriva in terzo tempo ma non riesce ad angolare.