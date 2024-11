live mn Cagliari-Milan (1-2): Maignan salva il Milan e Leao raddoppia!

45' Tre minuti

45' PERICOLO ANCORA PER IOL MILAN! Sbanda ancora la difesa rossonera: Piccoli si mangia un gol clamoroso, doveva solo spingere di testa a porta vuota e Maignan battuto e invece manca totalmente il pallone. Bella sponda di Luvumbo

41' ANCORA MAIGNAN! Reazione immediata del Cagliari con Piccoli che conclude da posizione ravvicinata ma trova ancora la perfetta opposizione di Maignan in uscita bassa. Fantastico il portiere francese!

40' GOOOOOL DEL MILAAAAAAN! LEEEEAO!!! Gran passaggio di Fofana in profondità per Leao che in velocità semina due avversari e aggira Sherri prima di depositare in porta. 2-1 Milan, i rossoneri l'hanno rimessa in piedi!

39' GRAN PARATA DI MAIGNAN! Ancora Zortea pericolosissimo di testa da posizione ravvicinata: Maignan inchioda il pallone sulla linea e salva la porta

37' Ed ecco che si rivede il Milan: Fofana si libera spazio per il tiro ma una deviazione fa terminare il pallone in angolo. Pulisic insidia Sherri con una traiettoria diretta in porta

35' Fase a basso ritmo della partita ora: nessuna occasione degna di nota

28' Rischio per il Milan: gol annullato a Piccoli del Cagliari per fuorigioco

27' Buona idea di Fofana che prova a premiare l'inserimento di Theo Hernandez che per pochissimo non ci arriva

23' Ora il Milan preme con il Cagliari tutto raccolo nei suoi 25 metri

17' Luperto stacca più in alto di tutti su corner: ma per fortuna del Milan la conclusione è centrale e finisce tra le braccia di Maignan

15' GOOOOL DEL MILAAAAN!! MERAVIGLIA!! Reijnders fa una giocata bellissima in mezzo al campo e poi con un tocco sotto favoloso mette in porta Rafa Leao che anticipa Sherri con un pallonetto e pareggia la partita! Milan di nuovo in carreggiata! 1-1

9' Ancora il Milan, che si sta accendendo: caparbio Camarda che gioca per Chukwueze. Il nigeriano offre a Leao che, spalle alla porta, si gira e tira: il pallone sorvola la traversa di poco

7' Si fa vedere il Milan: sponda di Chukwueze, che si è ripreso, e tiro di Pulisic dal limite. Deviazione e corner per i rossoneri

6' Ancora Cagliari coraggioso. Deiola prova la soluzione al volo da fuori dopo una lunga azione ragionata: pallone alto

5' Prova Chukwueze ad affondare sulla destra: viene bloccato e si fa male a un dito. Il nigeriano deve essere curato dallo staff medico rossonero

2' GOL CAGLIARI. Inizio shock per il Milan: subito angolo per i sardi con il pallone che attraversa tutta l'area e arriva dall'altra parte Zortea che con un diagonale perfetto non lascia scampo a Maignan. Clamoroso a Cagliari.

1' Si comincia!

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MELI - ALASSIO

IV uomo: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

- Di seguito le scelte ufficiali di Davide Nicola e Paulo Fonseca per il Cagliari-Milan di questo pomeriggio:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Deiola; Luvumbo Zito, Viola, Zortea; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Oveert, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici. Allenatore: Davide Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Terracciano, Musah, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto alla Unipol Domus Arena per la sfida tra Cagliari e Milan, dodicesimo turno del campionato di Serie A e ultima giornata prima della sosta nazionali finale di questo 2024. I rossoneri vogliono dare continuità alla splendida vittoria in Champions League contro il Real Madrid e iniziare a mettere fieno in cascina anche in campionato. Rimanete con noi per seguire azione dopo azione la partita con il nostro live testuale.