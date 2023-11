live mn - Calabria: "Giocare contro i grandi giocatori rende migliori: partita viso a viso"

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti! Dalla sala conferenze di Milanello, tra pochissimi minuti, prenderà la parola Davide Calabria, capitano rossonero, alla vigilia della cruciale sfida del Milan contro il Borussia Dortmund in Champions League. Sarà una sfida chiave per la qualificazione con i rossoneri che non possono più sbagliare se vogliono centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Rimanete con noi per seguire il live testuale dell'evento e leggere tutte le parole numero 2 del Milan.

Sull'esperienz con il PSG: "Giocare contro grandi giocatori ti dà grosse difficoltà, ma sicuramente migliori ed è quello che vogliamo noi".

Serve essere come Sinner? "Ci auguriamo di avere il talento di Jannik e non vediamo l'ora di metterlo sul campo".

Sulla partita di domani: "Mi aspetto una partita a tutto campo, viso a viso, con una squadra che attacca molto, grandi ripartenze".