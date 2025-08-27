live mn Calciomercato Milan | Chukwu-Fulham, operazione da 25 milioni. Harder, via libera vicino

Cinque giorni alla fine del calciomercato estivo! Il rush finale rossonero sul mercato si annuncia molto ricco e potrebbero non mancare sorprese. I nomi caldi sono quelli di Conrad Harder e Adrien Rabiot in entrata e Yunus Musah e Alex Jimenez in uscita ma non è escluso che possano verificarsi anche altre situazioni al momento imprevedibili: un colpo di coda per Vlahovic o per un difensore, o altre cessioni come quella di Chukwueze.

Calciomercato Milan: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

11.48 | CHUKWUEZE-FULHAM: OPERAZIONE DA 25 MILIONI

Arrivano ulteriori dettagli per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze. Secondo quanto aggiunge Matteo Moretto nella sua indiscrezione, l'operazione avrà un costo complessivo di 25 milioni di euro, considerata sia la parte fissa che quella variabile legata ai bonus. Club in contatto continuo per definire la struttura e per progredire rapidamente nei discorsi. LEGGI QUI.

11.30 | IL FULHAM TRATTA CON IL MILAN PER CHUKWUEZE

Dopo aver perso nel corso dell'estate Abraham, Jovic, Camarda, Morata e Okafor, senza ancora aver ufficialmente immesso nella rosa nessun giocatore offensivo, un altro attaccante potrebbe essere in procinto di salutare il Milan: si tratta di Samuel Chukwueze per cui c'è il forte interesse del Fulham in Premier League. Matteo Moretto ha confermato che c'è in corso una trattativa tra il club londinese e il Milan per una cessione a titolo definitivo dell'esterno nigeriano. LEGGI QUI.

11.00 | HARDER, VIA LIBERA VICINO

L'arrivo di Conrad Harder a Milano è sempre più vicino. Tutto dipende, come raccontato nei giorni scorsi, dalla velocità con cui lo Sporting Club di Lisbona chiuderà per il suo sostituto. Oggi la redazione di MilanNews.it può confermare che i lusitani sono vicini a chiudere per Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos: tra domanda e offerta ballano 2 milioni e prima del suo sbarco in Portogallo si attenderà la gara di domani del playoff di ritorno di Europa League contro il Samsunspor. L'arrivo dell'attaccante greco a Lisbona, libera la partenza di Harder verso Milanello: un'ipotesi può essere venerdì ma nulla è ancora certo. LEGGI QUI.