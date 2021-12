LIVE MN - Femminile, Juventus-Milan (5-2): tonfo Milan in casa delle bianconere

95' Termina il match. Juventus batte Milan 5-2.

94' Gol di Hurtig, quinto gol per le bianconere. Difesa rossonera e portiere immobili. Abbastanza preoccupante la prestazione del pacchetto arretrato rossonero quest'oggi.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

88' Serpentina di Selimhodzic e poi tiro di Bergamaschi dal limite: palla fuori.

87' Colpo di testa pericolosissimo di Longo, bella parata in tuffo del portiere bianconero. Longo sicuramente tra le migliori in campo oggi.

86' Jonusaite esce in lacrime, al suo posto Selimhodzic.

84' Jonusaite si fa male da sola, il problema al ginocchio la costringe a lasciare il campo in barella. Sembra proprio un brutto infortunio, peccato.

81' Gol della juve. Tiro di Bonansea non irresistibile, pasticciaccio di Giuliani che si lascia sfuggire un pallone non irresistibile: ne approfitta Staskova a porta vuota. 4-2.

80' Cambio per il Milan: fuori Fusetti e Thomas, dentro Tucceri Cimini e Jonusaite.

79' Bergamaschi salva sulla linea dopo un'azione personale di Hurtig.

78' Brutta botta per Giuliani, colpita da un centravanti della Juve in spaccata.

77' Grande azione in velocità di Thomas che va sul fondo e mette in mezzo, blocca il portiere bianconero anticipando Giacinti.

73' Gol di Boattin dagli 11 metri.

72' Rigore per la Juve, tocco di mano di Arnadottir che però non esiste. Il difensore rossonero era con le braccia attaccate al corpo, invenzione del direttore di gara senza senso.

70' GOL DEL MILAN!! MIRIAM LONGO PAREGGIA, CHE GRAN GOL!!! Lancio di Fifi per la numero 23, Miriam stoppa, dribbla un difensore e lascia partire un destro potentissimo da fuori che si insacca!! 2-2, pareggio delle rossonere!!

68' Bella azione di Longo che poi prova la conclusione da fuori: palla al lato.

67' Cambi per le padrone di casa: fuori Bonfantini e Girelli, dentro Hurtig e Bosucci.

63' Cambio per il Milan: esce Stapelfeldt, entra Longo.

60' Le rossonere spingono alla ricerca del pareggio, si chiude bene la Juventus.

56' Colpo duro per Giacinti che rimane a terra dolorante, è necessario l'intervento dello staff medico in campo.

55' Bonfantini a botta sicura in area di rigore, provvidenziale la deviazione di Arnadottir in angolo.

53' Galoppata di Bergamaschi sulla fascia, il numero 7 serve Giacinti in area che prova la conclusione: tiro respinto e palla allontanata.

51' Gran tiro di Giacinti da fuori, paratona di Peyraud che devia in angolo con la mano di richiamo.

49' Sinistro di Boattin nel cuore dell'area di rigore, conclusione pericolosa deviata dalla retroguardia rossonera.

47' Ottimo spunto di Thomas che si libera del difensore e prova il tiro da fuori: alto.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan.

FINE PRIMO TEMPO | JUVENTUS 2-1 MILAN (7' Perez, 37' Bonansea - 2' Adami)

45' | Termina il primo tempo allo Juventus Training Center.

40' | Noooooooo! Errore di Giacinti! Il Milan spreca il tiro del pareggio: rigore fallito dalla numero 9 rossonera.

39' | Rigore per il Milan! Se lo conquista Lindsey Thomas a causa di un fallo netto di un avversaria. Sul dischetto va Giacinti.

37' | GOAL DELLA JUVENTUS! Le bianconere ribaltano il match: a segno Bonansea, bravissima a sfruttare l'errore del portiere Giuliani. JUVENTUS 2-1 MILAN (7' Perez, 37' Bonansea - 2' Adami)

22' | Prima ammonita del match: è la rossonera Bergamaschi.

20' | Attacca la Juventus, ma il Milan si difende con ordine. Non ci sono state grosse occasioni dopo i primi 7 minuti di fuoco iniziali.

7' | PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Su un calcio di punizione per le bianconere, Staskova sfrutta la respinta corta di Giuliani per firmare l'1-1. JUVENTUS 1-1 MILAN (7' Perez - 2' Adami)

4' | Prova a rispondere subito la Juve con l'azione personale di Bonansea, ma il tiro della numero 11 finisce a lato.

2' | GOOOOOALLLLL DEL MILAAAAAAAAAN! Partenza ottima del Milan premiata dal goal di Greta Adami! Respinta corna di Salvai, controllo di Adami e palla all'angolino. JUVENTUS 0-1 MILAN (2' Adami)

1' | Comincia il match! Primo pallone per le bianconere.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud; Hyyrynen, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen; Bonfantini, Girelli, Bonansea; Staskova. Allenatore: Montemurro.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Adami, Jane, Bergamaschi; Thomas, Giacinti, Stapelfeldt. Allenatore: Ganz

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

Match importantissimo e delicatissimo, quest'oggi, per il Milan Femminile; la squadra di Maurizio Ganz sarà, infatti, ospite della fino ad ora imbattibile Juventus Women, campione d'Italia in carica e favoritissima per confermarsi anche in questa stagione. Riusciranno le rossonere ad espugnare il fortino delle bianconere? Scopritelo seguendo il nostro live testuale con le azioni salienti raccontate minuto per minuto. Buona partita a tutti!