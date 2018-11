LIVE MN - Gattuso in conferenza: "A Salvini dico di pensare alla politica e ai problemi dell'italia invece di parlare di Milan"

Termina qui la conferenza di Gattuso

Sui cambi: "Se facci i cambi sbaglio a fare i cambi, fate pace col cercello anche voi. Volevo mettere Laxalt ma poi ho visto che la Lazio non ci creava problemi nel finale, volevo cambiare il meno possibile".

Sulle critiche di Salvini "Non parlo di politica perchè non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perchè abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E' già da tempo che dice queste cose, prima con Higuain oggi con i cambi. Io da italiano potrei dire tante cose a Salvini".

Sul segnale: "Dobbiamo dare un segnale a noi stessi, non possiamo piangerci addosso. Il problema è che ci manca tutto il reparto difensivo, altrimenti non se ne parlava nemmeno. Bonaventura sono 9 mesi che gioca con questo problema, ha stretto i denti e poi ha deciso di operarsi".

Sul pareggio: "All'inizio la Lazio ci ha messo in difficoltà, nella ripresa abbiamo rischiato poco, nei primi 20 minuti la squadra ci è stata superiore. Poi dopo potevamo perderla e vincerla".

Sul finale: "Abbiamo sofferto la loro fisicità, loro riempiono bene l'area e possono far male in qualsiasi momento. Al di là degli infortunati bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi. L'abbiamo preparata bene e oggi c'è stata una grande prestazione. Nei momenti di difficoltà non sbagliamo la partita. Mancano 8 partite prima del mercato ma voglio vedere sempre questa voglia di giocare.

Gattuso in conferenza dopo il pareggio del Milan in casa della Lazio.