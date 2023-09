live mn - Milan-Bologna (4-1): due su due! I rossoneri vincono con un gran secondo tempo

vedi letture

FINE PARTITA - Grandissima prestazione del Milan che nel secondo tempo riesce a concretizzare tutte le azioni non andate a buon fine nel primo, concluso in svantaggio. Gli uomini di Abate vincono 4-1 sul Bologna, grazie alle reti arrivate tutte nel secondo tempo: Simic, Sia e la doppietta di Perrucci. A convincere soprattutto l’atteggiamento e la reazione della squadra, subentrati compresi. Due vittorie sue due in campionato

91' GOL DEL MILAAAAN! Arriva il poker!!! Ancora Perrucci che, dopo una bella lettura di Simic che gli offre l'assist, infila nell'angolo più lontano Bagnolini dal limite dell'area. 4-1 per gli uomini di Abate

90' Saranno cinque i minuti di recupero

89' Crampi per un generosissimo Malaspina

86' Ultimo cambio per il Milan: dentro anche Liberali, gli lascia il posto Bonomi. Cambio anche nel Bologna: dentro Idaro, fuori Bynoe

78' GOOOOL DEL MILAAAAN! Eccolo il tris! Ci pensa Perrucci di testa. Bella iniziativa di Bonomi sulla destra che riesce a crossare sul secondo palo: il centrocampista, appena entrato, batte di testa e in controtempo Bagnolini. 3-1 per il Milan

76' Altro cambio per il Milan, è il momento di Camarda! Esce Sia. Cambio anche nel Bologna: fuori Menegazzo e Diop, dentro Mukelenge e Svoboda

75' Zeroli scatenato: imbeccato da Nsiala, si accentra e prova la conclusione. A lato

68' Triplo cambio per il Milan: fuori Bartesaghi, Cuenca ed Eletu ; dentro Magni, Scotti e Perrucci

67' GOOOOOL DEL MILAAAAN!!! SIAAAA! Ma che assist di Zeroli!!! Il Milan recupera il pallone in mezzo al campo e il capitano rossonero offre con un gran tocco d'esterno un pallone d'oro per Sia che deve solo incrociare per il raddoppio rossonero. Risultato ribaltato!

64' Ora i ritmi si sono un po' abbassati

61' Doppio cambio per il Bologna: dentro Mangiameli e Hodzic, fuori Ebone e Ravaglioli

54' Ancora Milan su calcio d'angolo! La deviazione di Zeroli è ravvicinata ma debole e centrale

50' Si riprende, tutto ok per i giocatori coinvolti

49' Gioco fermo: Bartesaghi e Menegazzo a terra dopo uno scontro testa contro testa fortuito

46' GOOOOL DEL MILAAAN! SIMIC! I rossoneri ripagano con la stessa moneta e segnano dopo cinquanta secondi su calcio d'angolo: il centrale serbo arriva prima di tutti e con la testa trafigge Bagnolini! 1-1.

46' Si riparte al Puma House of Football! Stessi 22 in campo

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-BOLOGNA 0-1. Ospiti in vantaggio al quarto d'ora su calcio d'angolo con Menegazzo. Il Milan non era partito male e ha continuato a creare occasioni anche dopo la rete del Bologna sia con Zeroli che con Cuenca. Serve più precisione sotto porta.

45' Un minuto di recupero

38' Ora partita apertissima: è ancora Menegazzo per il Bologna a provarci. Tiro da fuori ben parato da Bartoccioni

36' Risponde subito il Milan: Cuenca controlla e prova il tiro dal limite. Pallone deviato da un difensore in angolo

35' Menegazzo vicino alla doppietta! Altro brivido per la difesa del Milan: il pallone a lato del palo

25' Ancora Zeroli!!! Miracolo di Bagnolini che ferma la conclusione ravvicinata del capitano rossonero! Bello il suggerimento di Sia

20' Si rivede il Milan: pallone pennellato da Bartesaghi per Zeroli che calcia al volo. Centrale e facile per il portiere avversario

17' Momento positivo del Bologna: Bartoccioni dice di no a Ebone

14' GOL DEL BOLOGNA. Ospiti in vantaggio sugli sviluppi di un corner: rete di Menegazzo

6' Ancora Milan: Bonomi salta un avversario e tenta la conclusione a giro. Pallone fuori di poco

4' Ci prova subito Cuenca! Il suo tiro vola alto

1' Si comincia!

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia. A disp.: Raveyre; Jiménez, Magni, Paloschi, Parmiggiani; Mancioppi, Perrucci, Sala; Camarda, Liberali, Scotti.

BOLOGNA: Bagnolini; Menegazzo, Amey, Rosetti, Ebone, Ravaglioli, Bynoe, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar. A disp: Pessina; Happonen, Carretti, Hodzic, Svoboda, Idaro, Solda, Schiavoni, Zilio, Mukelenge, Mangiameli. All: Luca Vigiani

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti! La primavera di Ignazio Abate gioca oggi la seconda giornata di campionato, contro il Bologna, al Puma House of Football. La squadra rossonera ha vinto l'esordio in Brianza contro il Monza per 3-1.