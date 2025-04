live mn Milan Futuro-Ternana (1-0): è finita!! Terza vittoria consecutiva per il Diavolo

vedi letture

90' + 4' | IL MILAN VINCE CONTRO LA TERNANA! Triplice fischio a Solbiate Arno, con la formazione di Massimo Oddo che conquista la terza vittoria consecutiva in campionato raggiungendo a quota 33 punti la Lucchese al 16 posto. La vittoria del Diavolo sancisce poi il primo verdetto di questa stagione nel girone B di Serie C: la Virtus Entella torna in Serie B.

90' + 3' | Ancora, immensamente, Lapo Nava. Il portiere ha risposto per l'ennesima volta presente parando sul colpo di testa a colpo sicuro di Capuano.

90' + 2' | Milan sfinito. Coubis ha regalato un calcio d'angolo agli ospiti.

90' | 4 minuti di recupero.

89' | È sofferenza totale in questi minuti finali per il Milan di Massimo Oddo.

81' | Doppio cambio nella Ternana, Liverani le prova tutte. Fuori Curcio e Vallocchia per Donnarumma e Ciammaglichella.

79' | L'HA PARATO LAPO NAVA!! Il portiere del Milan ipnotizza Cicirelli e blocca il tiro dal dischetto del numero 10 avversario.

78' | Calcio di rigore per la Ternana. Scivolata fuori luogo di Branca su Cicirelli.

77' | Altra sostituzione nel Milan. Fuori l'ammonito Quirini, dentro il ragazzo della Primavera Magni.

75' | Il Milan si riaffaccia dalle parti dell'area di rigore della Ternana a un quarto d'ora dalla fine del match.

73' | Ammonito Quirini per un'entrata piuttosto irruenta su Vallocchia.

73' | Ternana pericolosa su una situazione da calcio piazzato. Bravo il solito Lapo Nava a rispondere presente e respingere il tentativo della squadra umbra.

71' | Cianci ha cercato un gol molto complicato da dentro l'area di rigore rossonera. Tutto al volo il 71 della Ternana ha provato a piazzare la palla sul palo lontano della porta difesa da Nava, non riuscendo però nel suo obiettivo.

70' | Confusione nell'area di rigore del Milan con la Ternana che per poco non ne approfittava con il solito Curcio.

67' | Ammonito per proteste il numero 10 della Ternana Cicirelli.

65' | Oddo corre ai ripari: Dentro Magrassi e Turco per Ianesi e Camarda.

64' | Il Milan Futuro sta iniziando a patire un poco di stanchezza. Tanti gli errori, soprattutto in fase di costruzione, della formazione di Massimo Oddo.

60' | Confusione nell'area di rigore del Milan, con l'attaccante della Ternana che ha chiesto un fallo a suo favore quando è stato lui a commettere non uno, ma ben due falli, prima su Coubis e poi su Bartesaghi.

58' | Sostituzione nel Milan Futuro. Fuori Malaspina, dentro Bozzolan.

57' | Si è accesa da una parte e dall'altra la partita. Dopo la chance di Curcio il Milan Futuro ha subito risposto con la rapidità di Ianesi, la cui conclusione si è però spenta sul fondo.

56' | Altra grande parata di Nava, decisivo questa volta sulla rovesciata di Curcio che si era girato in un fazzoletto.

55' | Momento della partita spezzettato, dove nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.

52' | Spazi stretti ed idee in questo momento confuse per la Ternana, merito anche di un Milan ben organizzato.

45' | Subito Milan pericoloso con una conclusione però troppo debole di Ianesi.

Doppio cambio per la Ternana. Fuori Casasola e De Boer per Damiani e Aloi

------

Primo tempo importante quello del Milan Futuro di Massimo Oddo, che ha approcciato molto bene alla partita meritando il vantaggio segnato da Quirini a pochi secondi dall'inizio del recupero. Nella ripresa la formazione di Liverani cercherà l'arrembaggio per evitare di lasciar scappare la Virtus Entella, al momento promossa in Serie B.

------

45' + 1' | Fine primo tempo a Solbiate Arno. Decisivo fino a questo momento il gol a inizio recupero di Quirini.

45' | Un minuto di recupero.

45' | GOOOOOOOOL DEEEL MILAAAAAAN! Grande gol della formazione di Massimo Oddo, che si è portata in vantaggio grazie al colpo di testa di Quirini su un assist al bacio di Camarda.

42' | Ancora Milan, questa volta con Sandri. Il colpo di testa del numero 21 rossonero si è però spento alto sopra la traversa.

41' | Il Milan ha avuto una grande occasione in contropiede per andare in vantaggio, ma Vannucchi si è superato compiendo una parata fenomenale sulla conclusione di Alesi.

39' | Anticipo secco di Curcio su un difensore del Milan dagli sviluppi di calcio d'angolo, ma il colpo di testa del difensore della Ternana si è spento di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Lapo Nava.

38' | Punizione non forte ma angolata di Cicirelli. Nava non si è fidato della presa e l'ha respinta in calcio d'angolo.

37' | Conclusione dal limite di Casasola, bravo Nava a rispondere e respingere lateralmente la conclusione del terzino umbro.

33' | Altra ammonizione tra le file della Ternana. Ammonito anche Capuano per un intervento ruvido su Bartesaghi.

32' | Ammonito Vallocchia per essere entrato con il braccio alto sul collo di Malaspina.

28' | Il Milan si copre, la Ternana gestisce il pallone in attesa di trovare il giusto varco per fare male alla formazione di Massimo Oddo.

23' | Ammonito Malaspina del Milan Futuro per aver frenato la ripartenza avversaria frenando su un giocatore avversario.

22' | Destro improvviso di Curcio. Bravo Lapo Nava di riflesso, e in due tempi, a bloccare la conclusione dell'attaccante della Ternana.

18' | Chiusura provvidenziale di Camarda tornato in fase difensiva. Il Milan adesso soffre.

16' | La Ternana da un paio di minuti è tornata ad affacciarsi dalle parti di Lapo Nava dopo avere sofferto le avanzate del Milan ad inizio partita.

10' | Il Milan ha approcciato molto bene a questa sfida, con la Ternana che nulla ha fatto se non gestire in maniera sterile il pallone in questi primi 10 minuti.

4' | Il primo spunto della partita è del Milan, con Alesi che dal limite dell'area ha impensierito il portiere della Ternana Vannucchi.

1' | Si parte al Chinetti di Solbiate Arno. Primo pallone in possesso della Ternana.

------

Amici e amiche di MilanNews.it, sta per scendere in campo il Milan Futuro. I rossoneri, grazie alla vittoria contro di settimana scorsa contro il Sestri Levante, sono tornati in piena zona Play Out al terzultimo posto: ad oggi verrebbero giocati contro la SPAL. La squadra di Oddo ospiterà al Felice Chinetti di Solbiate Arno la Ternana di mister Fabio Liverani, la seconda forza di questo girone B di Serie C. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-TERNANA

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Ternana, sfida valida per la 36^ giornata di Serie C (Girone B):

MILAN: (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Malaspina, Branca, Sandri, Alesi; Ianesi, Camarda. A disp.: Colzani, Raveyre, Bozzolan, Dutu, D'Alessio, Magni, Sia, Minotti, Victor, Traoré, Omorgbe, Turco, Vos, Magrassi. All.: Oddo.

TERNANA: (4-3-2-1) Vannucchi, Casasola, Fazzi, Capuano, Tito, Donati, De Boer, Vallocchi, Curcio, Cicerelli, Cianci. A disposizione Vitali, Ferrante, Aloi, Damiani, Bonugli, Bellavigna, Ciammaglichella, Martella, Donnarumma. All.: Liverani.