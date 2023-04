LIVE MN - Milan-Napoli (1-0): il primo atto lo decide Bennacer. Ritorno al Maradona il 18 aprile

Dopo un inizio complicato, dettato da molte indecisioni in fase difensiva, il Milan è riuscito ad uscire dal pressing del Napoli con i centrocampisti. E dopo un grande lavoro di tutta la squadra, Brahim si inventa una giocata in mezzo al campo che spacca in due la squadra di Spalletti e dalla quale nasce il gol di Bennacer. A due minuti dalla fine, il Milan va vicino al raddoppio con Kjaer, che colpisce la traversa. Ottimo primo tempo per la squadra di Pioli.

50' Traversa Napoli. Cross di Kvara per Elmas, colpo di testa che Maignan riesce a deviare sulla traversa e poi in corner.

55' Cross lungo di Tonali dalla trequrti, Leao ci arriva ma non riesce a tenere la palla in campo.

94' Clamoroso rigore non assegnato al Milan per fallo di Lobotka su Saelemaekers.

Grandissima prova del Milan contro il Napoli, che porta a casa il primo atto dei quarti di Champions League. Decide una super rete di Bennacer, ma nei minuti finali è Maignan a salvare la squadra di Pioli con un super intervento. I rossonero, però, non sfruttano la superiorità numerica dopo l'espulsione di Anguissa, che salterà il ritorno. Con lui, anche Kim, ammonito per proteste: era diffidato.

49' Fine primo tempo.

48' TRAVERSA INCREDIBILE!!! Corner perfetto di Tonali, Kjaer svetta di testa ma colpisce in pieno la traversa!!

46' OCCASIONE MILAN! Cross di Brahim dalla destra, Giroud fa suo il pallone in area e protegge la sfera, scarico su Tonali che calcia di destro un rigore in movimento ma colpisce Kim.

45' Quattro minuti di recupero.

41' Brutto fallo di Lozano su Theo, niente giallo per il messicano. Ammonito invece Stefano Pioli per proteste.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Ripartenza perfetta del Milan con una grandissima giornata di Brahim in mezzo al campo, scarico a Leao sulla destra che senza pensarci due volte cerca Bennacer sulla sinistra e conclusione potentissima di mancino sulla quale Meret può fare poco. Milan in vantaggio!

37' Brutto fallo di Zielinski su Krunic, primo giallo del match per il polacco.

33' Brutto fallo in ritardo di Kim su Giroud, ma per Kovac non è da giallo. Il centrale coreano è diffidato.

31' Errore di Meret in fase di impostazione, Leao si sposta a sinistra, cross in mezzo per Brahim che non trova il pallone per poco.

28' Ora è il Napoli a gestire il possesso del pallone.

25' LEAO AD UN PASSO DAL GOL!!! Accelerazione spaventosa di Leao che si fa tutto il campo palla al piede, entra in area ma il diagonale esci di un nonnulla.

23' Mancino di Zielinski da fuori area, conclusione lontanissima dallo specchio della porta.

19' Pressing di Giroud su Meret che sbaglia il rinvio, ma Calabria non ne approfitta.

16' Lungo possesso palla del Milan, che abbassa i ritmi infernali dei primi quindici minuti.

13' Colpo di testa di Di Lorenzo su cross di Rrhamani, palla che termina alta.

11' Altro pallone perso da Tomori, ne approfitta ZIelinski che fa esplodere il mancino ma Maignan è presente e spedisce in corner.

9' Scambio in area tra Kvara ed Elmas, destro del georgiano deviato in corner.

7' Cross teso di Tonali, Mereti spazza via con i pugni.

6' Brutto fallo di Lobotka su Brahim, Kovac fischia ma non estra un cartellino evidente.

4' Sullo sviluppo del corner, Di Lorenzo si inserisce e gira di testa, ma senza trovare la porta

3' Palla persa di Tomori sulla trequarti, Kvara recupera e serve Anguissa. Destro secco e Maignan devia in corner.

2' OCCASIONISSIMA NAPOLI! Cross di Anguissa, Kjaer va a vuoto, Krunic respinge su Kvara che di destro colpisce Calabria sulla linea di porta. Sulla respinta arriva Mario Rui che spara altissimo.

1' Inizia il match! Primo pallone per il Napoli.

- Questa sera per Milan-Napoli ci sarà ovviamente il pubblico delle grandi occasioni, con lo stadio di San Siro che registrerà ancora una volta il tutto esaurito con circa 75 mila spettatori. L'incasso supererà gli 8 milioni di euro (secondo incasso più alto di sempre dopo l’andata degli ottavi contro il Tottenham quando fu di oltre 9 milioni e 133 mila euro).

- Stefano Pioli manda in campo lo stesso undici visto nel successo per 0-4 al Maradona: Maignan tra i pali, difesa composta da Calabria e Theo sugli esterni, con Kjaer e Tomori in mezzo. A centrocampo Krunic e Tonali, con Bennacer un po' più alzato rispetto ai due mediani. Brahim Diaz a destra, Leao a sinistra e davanti Olivier Giroud.

- Dopo 25 giorni dall'ultima volta in occasione della trasferta di Udine, Pierre Kalulu torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Il giovane difensore francese ha dunque risolto il problema muscolare al polpaccio rimediato in nazionale.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di Champions League. Una gara che vale tantissimo per i rossoneri, visti anche i risultati negativi in campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak; Bereszyński, Juan Jesus, Olivera, Østigård; Gaetano, Ndombele; Politano, Raspadori. All.: Spalletti.

Arbitro: István Kovács (Romania).