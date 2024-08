live mn Milan-Roma in chiusura per Abraham-Saelemaekers. 15 milioni per Konè

vedi letture

La fine del calciomercato si avvicina, con il Milan che è al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Paulo Fonseca qualche altro innesto.

16.03 - Aggiornamenti che arrivano da Sky riguardanti Manu Kone: tanto Milan che Roma hanno fatto sapere al Borussia Mönchengladbach di essere pronte a mettere sul tavolo 15 milioni per il cartellino del centrocampista francese: "Entrambi i club hanno fatto sapere al Borussia che sono pronti a mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero di più, perché devono dare una percentuale al Tolosa e all'agente. Oggi, mercoledì 28 agosto, i giallorossi dovrebbero avere un contatto diretto con l'agente di Koné, con cui il Milan parla già da tempo, visto che è lo stesso agente di Maignan".

14.35 - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'ACF Fiorentina.

14.04 - Nel consueto report da Milanello, il collega di Sky, Peppe Di Stefano, ha dato aggiornamenti riguardanti Ismaël Bennacer: "Per il terzo giorno di fila è assente. Verificheremo e capiremo le ragioni. Notizia importante perché da Bennacer potrebbe muoversi qualsiasi cosa anche in entrata".

13.12 - L'operazione Saelemaekers-Abraham sta prendendo forma. L'attaccante inglese è convinto del trasferimento a Milano dove contenderà ad Alvaro Morata una maglia da titolare. Abraham troverebbe al Milan l'amico Fikayo Tomori, col quale ha condiviso l'esperienza al Chelsea. 26 anni, la punta è approdata in Italia nell'estate del 2021 con la Roma che l'ha acquistato proprio dai londinesi per 41 milioni. Al primo anno ha contribuito alla conquista della Conference League, primo trofeo UEFA vinto dai giallorossi nella loto storia.

12.00 - Milan e Roma continuano a lavorare e sono vicini alla quadra definitiva dell’operazione Tammy Abraham. Il Milan vorrebbe pagare l'attaccante inglese 5 milioni più il cartellino di Saelemaekers, mentre la Roma chiede 10 milioni più il giocatore belga. Accordo comunque vicino, operazione verso la chiusura.

10.00 - ABRAHAM-SAELEMAEKERS, AVANTI TUTTA - Dopo Parma il Milan ha aperto gli occhi rendendosi conto che è tutto fuorché che completo, almeno per quanto concerne il reparto offensivo. Per questo motivo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza rossonera sarebbe tornata al lavoro per regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante, che potrebbe rispondere al nome di Tammy Abraham della Roma. I due club nella serata di ieri sarebbero tornati a sentirsi, con il Diavolo che per il momento ha proposto una base bissa cash sui 5 milioni più il cartellino di Saelemaekers per portare a casa quest'operazione.

10.00 - BENNACER OUT, IN KONÉ - Un altro passaggio di consegne in casa Milan potrebbe registrarsi a centrocampo. Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera è in attesa di offerte ufficiali per Ismael Bennacer, sempre nel mirino della Saudi Pro League. L'algerino ha una clausola rescissoria da 50 milioni che il Milan si è detto disposto a trattare ma non svalutare, così da riuscire ad avere, in caso di cessione, la forza economica per affondare il colpo su Manu Koné del Borussia Monchengaldbach, per il quale non sarebbe stata però presentata ancora nessuna offerta ufficiale.

09.00 - TORNA DI MODA RABIOT - Quasi come un fulmine a ciel sereno, ecco che il Milan potrebbe tornare a fare sul serio per Adrien Rabiot. Ancora svincolato, il francese potrebbe essere il colpo in grado di riportare entusiasmo nella Milano rossonera dopo il traumatico inizio di stagione, ma per il momento mamma Veronique non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti. La questione stipendio potrebbe dunque continuare a rappresentare essere un ostacolo, con il Milan che per evitare di rompere gli equilibri all'interno dello spogliatoio, offrirebbe a Rabiot un progetto tecnico ambizioso ed un ruolo da leader tecnico che magari altrove, soprattutto in Premier League, potrebbe non avere.

09.00 - VOS-MILAN, È FATTA: I DETTAGLI - Nella serata di ieri è arrivato il definitivo via libera da parte dell'Ajax, dunque Silvano Vos sarà un nuovo giocatore del Milan. Classe 2005, il centrocampista olandese, originario del Suriname, agirà soprattutto nel Milan Fututo di Daniele Bonera per poter poi tornare utile nel corso della stagione alla prima squadra. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i dettagli dell'affare con l'Ajax per Vos sono i seguenti: trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro complessivi, 2.5 di basi fissa ed altrettanti di bonus. A questo c'è da aggiungere anche una clausola sulla futura rivendita a favore dei Lancieri. Il ragazzo, invece, firmerà con il Milan un contratto di 5 anni.

MILAN FUTURO: VISITE MEDICHE PER TURCO - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il neo acquisto del Milan Futuro Nicolò Turco sta svolgendo le visite mediche con il club rossonero. Ex Juventus, il classe 2004 arriva in prestito dal RedBull Salisburgo ed andrà per l'appunto a rinforzare la rosa di Daniele Bonera. Ancora un rinforzo per la squadra guidata dall'ex giocatore del Milan, Turco sarà compagno di squadra di Francesco Camarda e all'occorrenza potrà essere sfruttato pure da Paulo Fonseca in prima squadra. Domani le visite e poi la firma sul contratto.