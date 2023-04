LIVE MN - Napoli-Milan (1-1): rossoneri in semifinale dopo 16 anni!!!!!

Il Milan termina in vantaggio il primo tempo. Grande prestazione dei rossoneri, che, nonostante l'assedio inziale del Napoli, hano le migliori occasioni del match, in primis il rigore sbagliato da Giroud, che poco dopo si rifà dopo una grandissima azione di Leao in solitaria. Sarà un secondo tempo di battaglia.

86' Cross di Saele per Origi, ma Juan Jesus è bravo a non far prendere posizione a Divock.

88' Altro corner per il Napoli. Kvara mette in mezzo, Olivera di testa da pochi passi mette fuori.

Successo storico per il Milan di Stefano Pioli: dopo sedici anni i rossoneri tornano in semifinale di Champions League. L'ultima volta, infatti, risale al successo della Champions del 2007. Una partita gigantesca del Milan, che si porta in vantaggio con Giroud nel primo tempo. Ma nella ripresa succedde qualsiasi cosa: Maignan para un rigore a Kvara e Osimhen riapre tutto a pochi secondi dalla fine. Ma l'ultimo tentivo dei partenopei è vano: triplice fischio e Milan in semifinale, dove affronteranno una tra Inter e Benfica.

51' FINE PRIMO TEMPO.

51' Di Lorenzo ferma una ripartenza incredibile del Milan, ammonito.

50' Ammonito Maignan.

49' Gol di Osimehn, ma l'abritro ferma tutto per un tocco di mano netto del nigeriano.

48' Conclusione di Lobotka da fuori area, Krunic scherza con tutto il corpo.

46' Ammonito Theo Hernandez.

45' Sei minuti di recupero.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! Azione CLAMOROSA di Leao che va tutto da solo da centrocampo, salta Di Lorenzo, salta Rrhamani e appoggia per Giroud che a porta vuota non sbaglia. MILAN IN VANTAGGIO!!!

40' Conclusione di Ndombele da fuori area, palla che termina in curva.

36' Grosso rischio per il Milan. Leao anticipa Lozano in area ma prende anche il piede. Per Marciniak è solo corner.

33' Doppio cambio nel Napoli: fuori Rui e Politano per infortunio, dentro Olivera e Lozano.

31' Problema alla caviglia per Politano, che rimane a terra molto dolorante.

28' OCCASIONISSIMA MILAN! Tonali serve Giroud in area, il francese si gira ma calcia sulle gambe di Meret.

25' Conclusione di Zielinski da fuori area, Maignan blocca in due tempo.

23' Il rigore era da ripetere. Juan Jesus, che spazza via il pallone, entra in area prima che Giroud calciasse.

22' Giroud sbaglia dagli undici metri, para Meret.

21' RIGORE PER IL MILAN!!! Intervento di Mario Rui su Leao in ritardo.



17' Ci prova Leao da fuori area, conclusione fuori.

14' Cross di Tonali dalla trequarti, Meret blocca.

13' Mancino di Politano da fuori area, palla che termina di poco a lato.

10' Assedio del Napoli in questi primi dieci minuti.

8' Kvara parte dalla sinistra, converge verso il centro e calcia. Maignan blocca.

6' Tre corner consecutivi per il Napoli, difende bene la difesa del Milan.

4' Punizione Napoli da buona posizione. La conclusione di Rui viene deviata dalla barriera in corner.

2' Prima accelerazione per Kvara sulla sinistra, ma Calabria ferma tutto.

1' Si parte, primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Maradone dove tra poco Napoli e Milan daranno battaglia per strappare il pass definitivo per la semifinale di Champions League, che ai rossoneri manca dal 2007, quando la squadra di Ancelotti vinse la settima Coppa dei Campioni. Una gara che può valere l'inizio di un sogno, l'inizio della cavalcata verso la tanta odiata Istanbul per ovvi motivi sportivi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Elmas, Lozano, Olivra, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Raspadori. All.: Spalletti.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.