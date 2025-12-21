live mn Primavera, Napoli-Milan (0-0): si riparte! Nessun cambio nel Milan

50' Ritmi più blandi in questo avvio di ripresa

46' Si riparte! Un cambio nel Napoli: entra Raggioli per Gorica

NAPOLI-MILAN 0-0, FINE PRIMO TEMPO. Si conclude un ottimo primo tempo del Milan, a livello di gioco: è mancato solo il gol ai ragazzi di Renna. Ci sono andati vicinissimi in apertura e chiusura di frazione: prima Plazzotta con un destro dal limite e poi Mancioppi con un colpo di tacco. Entrambe le conclusioni fanno davvero il pelo al palo di Spinelli. Per il resto è la squadra rossonera che fa la partita e crea altre situazioni interessanti: il Napoli si vede, timido, in un paio di occasioni ma senza essere incisivo.

44' Ancora il Milan, ancora di tacco!! Questa volta è Mancioppi che ci va davvero vicino: fa la parba al palo il centrocampista rossonero!

43' Prova la magia Lontani deviando di tacco un traversone di Plazzotta: palla letta bene dal portiere azzurro

40' Ultimi cinque minuti, i rossoneri hanno allentato un po' la presa...

31' Lontani prova a sorprendere Spinelli, visto fuori dai pali: tiro da metà campo che però non viene benissimo

27' Grande occasione per Caucci che da posizione favorevole spara alto: era però in fuorigioco

25' Pasticcia Spinelli su calcio d'angolo e rischia di regalare il gol olimpico ai rossoneri...

16' Ancora il Milan! Bella conclusione di Lontani che viene ancora una volta letta bene da Spinelli

12' Si vede il Napoli: colpo di testa di Gorica da posizione defilata che fa tremare Longoni

8' Bel cross dalla sinistra di Pandolfi che viene letto da Spinelli in uscita

7' Buon piglio dei rossoneri in questo avvio

2' Subito pericolosissimo il Milan con Plazzotta che calcia a fil di palo dal limite dall'area, a conclusione di una bella ripartenza rossonera

1' Cominciata la partita a Napoli!

- Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna

---

Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e buon pomeriggio a tutti! Il Milan Primavera tra pochi minuti scenderà in campo a Napoli in occasione della diciottesima giornata del campionato di Primavera 1. Sarà anche l'ultima gara del 2025 per i giovani di mister Giovanni Renna. Per non perderti nessuna emozione della sfida segui il live testuale di MilanNews.it, resta con noi!