LIVE MN - Terminato il lavoro a Milanello: il racconto del primo giorno di ritiro

Oggi inizia la stagione 21/22 del Milan, primo giorno di scuola per i ragazzi di Mister Pioli (che nel pomeriggio ha parlato in conferenza). I giocatori si sono ritrovati a Milanello poco prima delle 12, dopo aver pranzato insieme e i preparativi di sorta a breve scenderanno sui campi del centro sportivo di Carnago per il primo allenamento della nuova stagione. Segui il nostro live testuale per rimanere aggiornato minuto per minuto sul lavoro dei rossoneri.

Questa la lista dei convocati: Plizzari, Gabbia, Romagnoli, Conti, Kerkez, Caldara, Hauge, Tonali, Calabria, Saelemaekers, Krunic, Colombo, Tatarusanu, Hernandez, Tomori, Ibrahimovic, Castillejo, Leao, Bennacer, Pobega e Maldini.

17.00 - In occasione del raduno rossonero Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV:

Sulla prossima stagione: "Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un'annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E' stata guadagnata una certa stabilità a livello societario e sportivo. Avendo una squadra giovane, l'obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare in stabilità che può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando"

Sul misurarsi in Champions: "Giochiamo in un campionato molto competitivo ma le emozioni della Champions League sono qualcosa di più alto. Lì si valuterà la tenuta di alcuni giocatori e ragazzi giovani. Tra l'altro speriamo di giocare davanti a un pubblico numeroso perchè questo ha influito molto nella crescita ma anche nella mancata crescita di alcuni giocatori"

Sull'affetto dei tifosi: "Le loro manifestazioni, tra l'altro autorizzate, ci hanno dato una grande carica. Abbiamo visto quello che sta succedendo all'Europeo e la differenza tra calcio con e senza gente è incredibile non solo per i tifosi che assistono ad uno spettacolo ma anche per i giocatori che ricevono molti stimoli"

17.10 - Sui campi di Milanello si è abbattuta una tempesta fragorosa, i rossoneri ritardano il loro ingresso in campo.

17.20 - Diluvio a Carnago, per ora Pioli e i giocatori stanno svolgendo del lavoro fisico in palestra al chiuso.

17.40 - Qualche esercizio con la palla, focus sui colpi di testa. I rossoneri continuano a lavorare in palestra.

17.45 - Altri scambi di palla, questa volta con i piedi: esercizi sui tappetini elastici per la precisione dei tocchi al volo. Alcuni giocatori invece continuano il lavoro fisico sul tapis roulant, un altro gruppo invece fa esercizi con la palla medica. Diversi minuti sulla cyclette per Ibra, prosegue il lavoro per il recupero dall'infortunio al ginocchio.

17.50 - Stando a quanto riportato da Milan TV prima dell'inizio dell'allenamento mister Stefano Pioli ha raggrupato a cerchio i giocatori e ha fatto alla squadra un discorso motivazionale per inaugurare la nuova stagione.

17.55 - Varia il lavoro fisico: ora un gruppo di rossoneri si cimenta con degli esercizi con la corda, sia a terra che a muro.

18.00 - Anche Bennacer, operato al piede a fine maggio, è in gruppo. L'algerino è recuperato e a disposizione di mister Pioli.

18.05 - Passato il maltempo la squadra esce e si dirige verso il campo rialzato. Sebbene un sorridente Leao abbia giochicchiato con un pallone i rossoneri non effettueranno nessun lavoro con la palla: sono previsti solo degli allunghi.

18.15 - Simone nobilini per Milan TV racconta di tre giocatori in particolare, Saelemaekers, Gabbia e Hauge, che hanno iniziato il lavoro per la nuova stagione con particolare voglia ed entusiasmo.

18.20 - Su Milan TV siparietto con Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers, con il forte difensore inglese che ha salutato i tifosi rossoneri, mentre il belga lo bacchettava per il suo italiano effettivamente migliorabile. Dopo qualche sorriso davanti alle telecamere i giocatori sono entrati nelli spogliatoi per farsi la doccia.

18.25 - Termina l'allenamento, Giacomo Murelli, vice di Pioli, ne approfitta per salutare i tifosi ai microfoni di Milan TV:

Sul meteo: "Siamo riusciti a fare le nostre cose, allenamento bagnato allenamento fortunato. Andiamo avanti per la nostra squadra. Siamo felici di essere qui. Salutiamo i nostri tifosi, sappiamo che ci sono sempre vicini".

Sull’atmosfera: “Ho visto che si stavano divertendo, erano molto felici e contenti. Sono entrati gioiosi. Bene così”.

Sul lavoro: “Questa è una fase importante della stagione, i ragazzi li conosciamo già. Mettiamo benzina che ci servirà durante la stagione”.

Un saluto ai tifosi: “Vogliamo farli divertire, speriamo di ottenere il massimo e di fare una bella stagione”.