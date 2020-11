LIVE MN - Udinese-Milan (1-2): i rossoneri espugnano la Dacia Arena nel segno del solito immenso Ibra

Il Milan vince una partita difficilissima nel segno del suo campione più grande: Ibrahimovic decide la sfida contro l'Udinese con un assist e un gol. Nonostante il periodo poco fortunato con arbitri e VAR (manca un rigore netto per fallo di mano) i ragazzi di mister Pioli gettano il cuore oltre l'ostacolo e tornano a casa con i tre punti al termine di un match tiratissimo. Ventiquattresimo risultato utile consecutivo, Ibra mattatore con un gol stratosferico in rovesciata: a 39 anni è ancora la stella più brillante della Serie A.

94' Termina qui il match, Milan batte Udinese 2-1.

94' Assalto Udinese, friulani alla ricerca del pareggio.

93' Batte ibra, la palla finisce alta.

92' Ibra continua a dominare fisicamente e conquista un fallo da ottima posizione.

92' Lasagna in ritardo abbatte Kjaer, anche questa volta Di Bello non ammonisce.

91' Theo incontenibile sulla sinistra, al momento del cross però manca di lucidità. Musso fa suo il pallone.

90' Proteste rossonere per un fallo di mano nell'area di rigore dell'Udinese. Check in corso col VAR. Dai replay è evidente il tocco irregolare, l'arbitro lascia correre.

90' Brutto fallo di Pussetto in ritardo su Theo, Di Bello non lo ammonisce.

89' Imprendibile Brahim Diaz, ennesimo fallo sullo spagnolo. Il Milan può rifiatare un attimo.

88' Cambio per il Milan: fuori Calhanoglu, dentro Krunic.

86' De Paul frana su Calhanoglu, l'arbitro fischia fallo per l'Udinese.

85' Cinque minuti più recupero al termine, i rossoneri dovranno gestire al meglio.

83' GGGGGOOOLLLL GGGOOOOLLLL GGGGGOOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAN!!! ZLATAN IBRAHIMOVIC DA IMPAZZIRE, DA IMPAZZIRE!!!! Lo svedese approfitta di una respinta maldestra della difesa friulana, sale in cielo col gambone e beffa Musso in rovesciata! Milan in vantaggio, 2-1 alla Dacia Arena.

81' Doppio cambio per l'Udinese: fuori Pereyra e Stryger Larsen, dentro Forestieri e Bonifazi.

80' Dieci minuti al termine, i rossoneri cercano il vantaggio ma non c'è molta lucidità nelle giocate.

79' De Paul ci prova da fuori, palla alta.

78' Scappa Theo sulla sinistra e serve Rebic. Il croato si libera per il tiro ma la sua conclusione è deviata dalla difesa friulana.

77' Altra azione insistita dei rossoneri, con Kessie che prova lo scavetto per l'inserimento di Calhanoglu in area: il turco manca il controllo e la palla termina fuori.

75' Kessie lancia Rebic sulla sinistra, il croato viene raddoppiato e chiuso. Il Milan non riesce a scardinare la difesa avversaria.

73' Bello scambio sulla sinistra fra Theo e Rebic, con il francese che va sul fondo e mette in mezzo: spazza la difesa friulana. Spinge il Milan.

72' Che rischio! Pussetto scappa sulla destra e mette in mezzo, Kjaer manca l'intervento ma Donnarumma anticipa tutti e fa suo il pallone. Udinese pericolosa sulle ripartenze.

71' Doppio cambio per il Milan: fuori Calabria e Leao, dentro Dalot e Rebic.

70' Doppio cambio per l'Udinese: fuori Okaka e Deulofeue, dentro Lasagna e Ouwejan.

69' Diaz scambia bene con Ibra, ma lo svedese è ancora una volta impreciso nel momento di lanciare Leao.

68' Corner per il Milan, un difensore dell'Udinese si allaccia con Theo che finisce a terra: per Di Bello non c'è nulla, timide proteste dei rossoneri.

67' Spinge il Milan alla ricerca del vantaggio, le due squadre si sono allungate.

66' Imprendibile Brahim Diaz: prende palla a centrocampo e ne supera tre, il suo passaggio per Leao è deviato in angolo. Nulla di fatto sul corner.

66' Batte Calhanoglu ma scivola su una zolla: palla alle stelle.

65' Tonali anticipa Okaka e guadagna punizione sulla trequarti.

64' Grande recupero in velocità di Theo su Pussetto, può ripartire il Milan.

63' Cambio per l'Udinese: dentro Makengo, fuori Arslan.

62' Milan vicino al vantaggio con Diaz, ma l'azione viene fermata per un fuorigioco precedente di Ibra.

61' Che occasione per il Milan! Calhanoglu batte il corner, Ibra sfiora di testa e toglie a Kajer un pallone solo da spingere in rete.

59' Samir cade nella propria area sulla pressione di Calhanoglu, per l'arbitro Di Bello c'è fallo.

59' Azione insistita del Milan per vie centrali, Calhanoglu prova a trovare il varco giusto per Calabria ma il passaggio è fuori misura.

56' Doppio cambio per il Milan: fuori Bennacer e Saelemaekers, dentro Tonali e Brahim Diaz.

56' Musso abbatte Ibra in area di rigore, ma lo svedese era in offside. Sarebbe stato chiaramente calcio di rigore.

55' Ibra prova a lanciare di prima Leao ma lo svedese non è per niente preciso. Possibile azione pericolosa sprecata.

52' Come contro la Roma la gara si fa frenetica e nervosa in seguito alla decisione dubbia del direttore di gara.

49' Inizio shock per i rossoneri, match che si complica.

48' Gol di De Paul, esecuzione perfetta. Decisione discutibile di Di Bello, che ammonisce anche Donnarumma per proteste.

46' Rigore per l'Udinese per un fallo di Romagnoli su Pussetto. Dai replay il difensore rossonero prende chiaramente il pallone.

46' Fischio di Di Bello, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dall'Udinese.

Primi quarantacinque minuti giocati a ritmi molto alti, con l'Udinese che lotta fino alla morte su ogni pallone. Partita difficile per i rossoneri, reduci dall'impegno di coppa del giovedì, ma che riescono comunque a indirizzare sui binari giusti grazie ad un gran gol di Kessie. Risultato tutto sommato giusto ma vietato abbassare la guarda, servirà una ripresa di livello per tornare a casa con i tre punti.

45' Termina qui il primo tempo.

44' Azione confusa nell'area rossonera, con Ibra che protegge di fisico su Okaka l'uscita bassa di Donnarumma. L'attaccante dell'Udinese si lamenta ma giustamente l'arbitro non concede il rigore.

42' Deulofeu prova a sfondare sulla sinistra, Calabria non abbocca e ferma lo spagnolo.

41' Grande intervento di Bennacer che rallenta una ripartenza pericolosa dell'Udinese.

40' Defilato a sinistra Ibra ci prova di potenza, attento Musso.

39' Ci prova Ibra, palla deviata dalla barriera. Allontana l'Udinese.

38' Ammonito Arslan per un intevento duro e in ritardo su Bennacer. Punizione pericolosa per il Milan.

37' Musso rischia tantissimo sulla pressione di Saelemaekers, per poco il belga non gliela porta via.

33' Contropiede Milan con Bennacer e Calhanoglu, la palla arriva ad Ibra ma Samir tocca il tanto che basta. Palla in corner: nulla di fatto, allontana la difesa friulana.

32' Spinge moltissimo l'Udinese, Milan in difficoltà. Rossoneri che non riescono a superare la metà campo da qualche minuto.

30' Batte De Paul, Theo allontana di testa. L'Udinese rimane in attacco alla ricerca del pareggio e guadagna un corner. Dopo il calcio d'angolo spazza la difesa rossonera.

29' Saelemaekers affonda il tackle su De Paul, per il direttore di gara è fallo. Punizione in zona pericolosa per l'Udinese.

26' Contropiede Milan con Ibra che prova il cambio di gioco per Calhanoglu: il passaggio per il turco è troppo alto.

25' Romagnoli lancia Theo sulla corsa, il terzino però era in fuorigioco.

24' Ci prova Bennacer dalla grande distanza, facile per Musso.

23' Ammonito Becao per un intervento molto duro su Calhanoglu.

22' Udinese ad un passo dal pari. Kessie perde palla a centrocampo e si crea un quattro contro due per i padroni di casa. Pereyra serve Deulofeu in area, lo spagnolo non è preciso e spara alto.

20' Rossoneri che spingono ancora galvanizzati dal gol del vantaggio.

18' GGGOOOLLLL GGOOOOOLLL GGGGOOOLLLLL DEL MILAN!!! IL PRESIDENTE FRANCK KESSIE LA SBLOCCA!! Splendido lancio di Bennacer, Ibra stoppa in area, difende la palla e la offre a Kessie: l'ivoriano lascia partire un missile che bacia la traversa e si insacca in rete! Milan avanti 1-0!

16' Bennacer torva Ibra largo a sinistra, il cross dello svede è deviato in fallo laterale. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'azione, si chiude bene l'Udinese.

14' Azione avvolgente dell'Udinese, che dopo una serie di passaggi di prima trova Pussetto sulla destra. Il cross dell'argentino è sbilenco e termina sul fondo.

13' Batte De Paul, allontana Ibra di testa.

12' Ammonito Theo per un intervento in ritardo su Pussetto. Punizione in zona pericolosa per l'Udinese.

12' Solita azione travolgente di Leao sulla sinistra, il cross del portoghese è pero fuori misura.

11' Ci prova Samir da fuori, tiro rasoterra potente ma che termina al lato.

10' Occasione Milan! Azione manovrata dei rossoneri con Leao che arriva al cross dalla sinistra, Saelemaekers da ottima posizione sfiora soltanto e non trova la porta.

9' Arslan prova un'improbabile tiro al volo da lontanissimo, palla ampiamente fuori dallo specchio.

8' Pressing Udinese, il Milan non riesce ad uscire in palleggio dalla difesa.

6' Kessie prova a premiare il taglio di Calabria in area di rigore, il terzino manca l'aggancio per poco.

5' Dalla sinistra Deulofeu si accentra e prova il tiro di destro: palla centrale, Donnarumma blocca agilmente. Primo squillo Udinese.

4' Ritmi alti in questo avvio di match, le due squadre non lasciano tempo agli avversari di ragionare con la palla fra i piedi.

3' Pussetto scappa sulla destra e mette in mezzo, Donnarumma si allunga e fa suo il pallone.

2' Leao entra con foga su Stryger Larsen, il portoghese rischia già il cartellino giallo.

1' Subito pressione alta dei rossoneri, guadagnata una rimessa in attacco. Sugli sviluppi Saelemaekers tenta di pescare Leao fra le linee, palla fuori misura.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara Di Bello: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia bianconera per i padroni di casa dell’Udinese, terza divisa verde acqua per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Dacia Arena. I rossoneri sono in Friuli per affrontare l'Udinese di mister Gotti in un lunch match pieno d'insidie. Appena due giorni per recuperare dalla partita di Europa League e il Milan è subito in campo, ma mister Pioli non vuole alibi: è imperativo continuare a vincere e convincere per mantenere la testa della classifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-3-3): Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu. A disp.: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Ter Avest, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar, Lasagna. All.: Gotti

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Duarte, Conti, Kalulu, Dalot, Tonali, Krunic, Hauge, Brahim Diaz, Maldini, Rebic. All.: Pioli