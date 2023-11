live mn - Verso Milan-B.Dortmund: novità Adli in mezzo al campo. Furlani e Scaroni: "Importante andare avanti in Champions"

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

13.38 - Questa sera per Milan-Borussia Dortmund, lo stadio di San Siro sarà ovviamente tutto esaurito. Per una partita così importante, sono attesi ovviamente diversi ospiti importanti: il più atteso è sicuramente Jannik Sinner, grande tifoso milanista e fresco vincitore della Coppa Davis di tennis con l'Itala. Oltre a lui, ci sarà poi anche un altro note tennista, Matteo Berrettini, che sarà accompagnato dalla fidanzata e tifosissima rossonera Melissa Satta. Sono inoltre attesi a San Siro anche Luca Daffrè, modello e influence, il rapper britannico AJ Tracey e Sangiovanni, cantante e grande tifoso rossonero che segue spesso il Milan a San Siro e anche in trasferta.

12.47 - Al suo arrivo per il pranzo UEFA con la dirigenza del Borussia Dortmund, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha rilasciato queste parole a Milannews.it: "E' una partita importantissima. Sono sicuro che avremo un uomo in più, cioè il pubblico: si parla tanto del muro giallo del Borussia, ma noi abbiamo il muro rossonero che è tutta un'altra cosa". Sull'importanza di andare agli ottavi, Furlani ha dichiarato: "L'importanza sportiva è enorme. Il grande Milan si è fatto in Europa, quindi è importantissimo andare avanti". A San Siro ci sarà Jannik Sinner: "Non vedo l'ora di conoscerlo". La chiusura dell'ad rossonero è sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Parliamo, parliamo. Vediamo".

12.34 - E' in programma tra poco il pranzo UEFA tra le dirigenze di Milan e Borussia Dortmund in un noto ristorante nel centro di Milano. Qualche minuto, è già arrivato Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi, che ha rilasciato questa breve battuta ai microfoni di Milannews.it in vista della sfida di questa sera a San Siro: "Sono in ansia. E' importante. Dobbiamo andare avanti in Champions League".

12.31 - In vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund, che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare la sua corsa verso gli ottavi di Champions League, Stefano Pioli vuole usare Loftus-Cheek da trequartista atipico. L'inglese non farà quindi la mezzala, ma giocherà qualche metro più avanti alle spalle di Olivier Giroud.

12.00 - Sembrava dovesse vedersi in campo la "solita" formazione titolare del Milan con a centrocampo Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders. E invece ecco una grossa novità nell’undici iniziale che affronterà stasera il Borussia Dormund a San Siro: out il bosniaco e dentro Yacine Adli.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Borussia Dortmund, match valido per la quinta giornata del Girone F di Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri. Restate con noi!!!