live mn - Verso Milan-Cagliari: in Coppa Italia con tanti giovanissimi. Fuori Leao

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. All. Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Sulemana, Jankto; Mancosu; Petagna, Oristanio. All. Ranieri

Oggi è il giorno di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in scena a San Siro alle ore 21:00. Come sempre, MilanNews.it vi accompagnerà fino al fischio d'inizio con il live in aggiornamento costante con tutte le ultimissime notizie riguardanti Milan-Cagliari.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Considerando le assenze di Tomori, Thiaw, Kalulu, e Caldara e la necessità di far rifiatare Kjaer e Florenzi, la linea difensiva rossonera avrà un'età media ringiovanita: infatti al fianco di Theo come centrale giocherà Simic, mentre sulla fascia opposta rispetto a Calabria è previsto l'esordio assoluto di un altro classe 2005 Alex Jimenez. A centrocampo non si fermerà Reijnders che farà coppia con Adli, pronto a tornare dal primo minuto. In attacco sarà tutto stravolto: sulla destra Chukwueze giocherà l'ultima prima di partire per l'Africa e insieme a lui dovrebbero esserci Luka Romero, ad agire sulla trequarti, e Chaka Traorè nel ruolo di Leao. La punta sarà Jovic.

15:30 | Il Cagliari questa sera scenderà sul prato di San Siro per sfidare il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Claudio Ranieri, però, dovrà fare a meno di diversi giocatori nella sua trasferta lombarda. Come riportato ieri dal sito ufficiale, sono rimasti in Sardegna: Augello, Desogus, Nandez, Dossena, Prati e Pavoletti.

15:00 | Francesco Pietrella, inviato de La Gazzetta dello Sport al seguito (anche) del Milan Primavera, ha presentato così a MilanNews.it Alex Jimenez, terzino del 2005 arrivato in estate dal Real Madrid (che ha il diritto di recompra) e che stasera dovrebbe trovare spazio da titolare con la Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro il Cagliari: "È un terzino destro convertito a sinistra. È molto bravo ad attaccare, ma ha dei limiti evidenti in fase difensiva sulla marcatura e sulle letture. Non è simile a Theo: non ha la fisicità e la prorompenza del francese, perché i suoi punti di forza sono la corsa e un buonissimo piede, tecnicamente è molto bravo".

14:30 | I rossoneri non vincono questa competizione da ben ventuno anni, un'eternità anche rispetto alle rivali, e l'eliminazione di Inter e Napoli, sulla carta, favorisce un percorso più semplice verso la finale. Inoltre con il primo posto in campionato lontano e l'Europa League ancora da assaggiare, la Coppa Italia è un potenziale trofeo da alzare per il Diavolo, assolutamente alla portata.