LIVE MN - Verso Milan-Cremonese: chance per De Ketelaere e gli altri belgi

© foto di © DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi

13.57 - Mister Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Benassi e Tsadjout e allo squalificato Quagliata, ma ritrova Sernicola dopo un turno di stop. Probabile conferma al 4-2-3-1 delle ultime uscite, con Carnesecchi in porta difeso da due tra Ferrari, Vasquez e Lochoshvili (quest'ultimo potrebbe rifiatare dopo due titolarità consecutive), affiancati da Valeri e Sernicola. A centrocampo Meité e Castagnetti sono chiamati agli straordinari, così come Pickel, Galdames e Okereke sulla trequarti. In attacco pronto al rientro dal 1' Dessers, in vantaggio su Ciofani.

13.23 - Stasera contro la Cremonese, Stefano Pioli metterà in campo tutti e quattro i giocatori belgi presenti nella rosa del Milan: Aster Vranckx gocherà dal primo minuto in mezzo al campo, Alexis Saelemaekers agirà da esterno destro, Charles De Ketelaere da trequartista centrale, mentre Divock Origi sarà il centravanti titolare. Lo riferisce stamattina Tuttosport.



13.00 - Dopo il pareggio con la Roma, il Milan ospiterà la Cremonese mercoledì sera a San Siro, nel turno infrasettimanale della trentatreesima giornata. Stefano Pioli pensa a qualche cambio, anche in vista dell'importante scontro diretto contro la Lazio di sabato sera. Conferma per Maignan in porta e Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. In mezzo spazio a Kalulu e Thiaw, vista anche la squalifica di Tomori; turno di riposo, invece, per Kjaer. A centrocampo chance per Vranckx, al fianco di Bennacer. Tanti i ballottaggi aperti, anche quello tra Rebic e Origi per una maglia da titolare così come quello tra Leao e Brahim Diaz come esterno di sinistra.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Ultimo turno infrasettimanale della stagione per il Milan che oggi ospita la Cremonese a San Siro per la trentreesima giornata di Serie A. I rossoneri dopo il pareggio contro la Roma si trovano insieme a giallorossi e Inter appaiati al quarto posto: il mese di maggio comincia oggi con una serie di gare tutte da vincere sia in Italia che in Europa. Come sempre la redazione di MilanNews.it vi accompagnerà durante la giornata nell'avvicinamento al fischio di inizio, fissato per le ore 21. Restate con noi!!!