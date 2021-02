LIVE MN - Verso Milan-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Rebic con Ibra

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Inter:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Castillejo, Hauge, Leao, Meite, Kalulu, Diaz, Tomori, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrji, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Young, Vidal, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All.: Conte.

13.24 - Pochi istanti fa, il pullman con a bordo i giocatori del Milan è arrivato a San Siro, accolto dal grandissimo entusiasmo dei tifosi milanisti. La Curva Sud Miano, che ha atteso la squadra fuori dal cancello 14 dell'impianto milanese, ha anche esposto uno striscione con la scritta "Vinci per noi!".

12.43 - La Curva Sud Milano, che si è posizionata all'esterno del cancello 14 dello stadio di San Siro, è scatenata e attende con ansia il passaggio del pullman con a borda la squadra rossonera. Tantissimi i tifosi milanisti presenti, molti di più rispetto a quelli nerazzurri che a loro volta stanno aspettando l'arrivo dell'Inter.

12.15 - In vista dell'attesissimo derby in programma oggi pomeriggio alle 15, i tifosi del Milan si sono ritrovati davanti al cancello 14 dello stadio di San Siro dove stanno attendo il passaggio del pullman con a bordo i giocatori rossoneri.

12.11 - Secondo quanto riferisce Sky, alle 13.15 è prevista la partenza del pullman del Milan dall'hotel che ospita il ritiro dei rossoneri. La squadra rossonera raggiungerà San Siro passando davanti al cancello 14 dove ad attenderli ci saranno tantissimi tifosi milanisti che vogliono far sentire la loro vicinanza in vista del derby di oggi pomeriggio.

11.37 - Saelemaekers ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel quale ha parlato anche del derby: "Non guardavamo la classifica quando eravamo primi, non lo facciamo adesso che siamo secondi. Intanto perché ogni domenica può cambiare qualcosa e poi perché come dice Pioli, la classifica si deve guardare a maggio. Prima, non serve a nulla. Non è nella nostra mentalità fare calcoli. Sotto questo aspetto, non cambia nulla. Giocheremo nello stesso modo che se fossimo stati in testa. Credo che loro abbiamo qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi. Ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo, in campo, può fare la differenza. Affronteremo l’Inter senza paura. Come ho detto prima, sono certo che il nostro gruppo sia più forte delle loro individualità".

11.22 - Dove vedere Milan-Inter? La partita inizierà alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su DAZN, disponendo ovviamente di un abbonamento alla piattaforma web (basta scaricare l’applicazione su PC, smartphone, tablet o Smart TV). Chi ha attivato la specifica opzione, invece, potrà vedere la partita sul canale 209 di Sky (DAZN 1).

11.21 - Milan-Inter, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone-Peretti

IV° Uomo: Guida

VAR: Mariani

AVAR: Bindoni

11.20 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Inter, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. È la sfida più attesa, il derby di Milano: in palio c'è il primato cittadino ma anche - e soprattutto! - la vetta della classifica. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.