LIVE MN - Verso Milan-Napoli: Gattuso punta su Cutrone, rossoneri a caccia di un segnale per la Champions

- Pepe Reina ha vestito per 141 partite di Serie A la maglia del Napoli, tra il 2013 e il 2018. Ex della partita anche Ivan Strinic, che in tre stagioni con i partenopei ha collezionato 26 presenze totali nel massimo campionato, ricorda acmilan.com.

- Stasera il Milan schiererà una formazione giovanissima, con nessun giocatore nato negli anni '80. La media età dei rossoneri sarà di 23.27 anni. Qualcosa di quasi incredibile se pensiamo alla posizione che attualmente occupa in classifica. Con l'addio di Higuain, gli unici rossoneri rimasti nati negli anni '80 sono Reina, Abate, Strinic, Zapata, Biglia, Bonaventura e Montolivo.

- Il Club rossonero, con un video che verrà diffuso domani mattina a partire dalle ore 9 su tutte le proprie piattaforme social e che sarà proiettato sui maxi schermi di San Siro nel warm up prima di Milan-Napoli, vuole dare un segnale forte e concreto contro le discriminazioni, sia in campo che fuori.

“I colori del Milan esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere.

E allora, questa sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre”, questo il messaggio di Alessio Romagnoli e di tutto il Milan.

- Ricordiamo che Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, non è stato convocato da Ancelotti dopo la settimana calda in tema mercato attraversata dal calciatore.

- Verso Milan-Napoli, i rossoneri arrivano a questa sfida da due successi consecutivi: solo una volta in questo campionato ha registrato tre vittorie di fila, tra ottobre e novembre, ricorda acmilan.com.

- Sarà una gara particolare quella di stasera a San Siro, si affrontano i leader in campionato in termini di rimonte. Sia Milan che Napoli hanno recuperato 10 punti da situazioni di svantaggio in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più.

- Rino Gattuso dovrà fare a meno di Cristian Zapata, difensore che ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione. Il tecnico rossonero ritroverà però capitan Romagnoli, il quale farà coppia con Musacchio.

- Krzysztof Piatek, nuovo arrivato in casa rossonera, partirà dalla panchina contro il Napoli. Il polacco potrebbe diventare un'arma importante a gara in corso.

- Questa sera Lucas Paquetà giocherà la prima partita a San Siro. Le tre precedenti gare disputate dal brasiliano sono state giocate tutte fuori casa: due a Marassi ed una a Gedda.

- Dopo l'importantissimo successo contro il Genoa, il Milan si troverà di fronte il Napoli di Ancelotti, in una sfida importante per dare un segnale importante alla concorrenza per la corsa al quarto posto. Rino Gattuso ha sostanzialmente deciso il suo undici titolare, con Cutrone preferito a Piatek e Calabria di ritorno dopo la squalifica rimediata in Supercoppa.

Questo il probabile undici:

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.