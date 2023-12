live mn - Verso Newcastle-Milan: Leao titolare, Theo ancora centrale. Le parole di Furlani

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

15.57 - Per la sfida di stasera contro il Newcastle, decisiva per il destino europeo del Milan, Stefano Pioli non ha recuperato solo Rafael Leao, che partirà dal primo minuto, ma anche Noah Okafor. Lo svizzero, che ha risolto un problema muscolare rimediato in nazionale durante l'ultima sosta, sarebbe dovuto rientrare con il Monza, ma ha anticipato di qualche giorno il suo rientro e così stasera sarà in panchina. Okafor era alle prese con una lesione al bicipite femorale destro, rimediata durante il match della sua Svizzera contro la Romania. La sua assenza è pesata particolarmente nelle ultime settimane visto che contemporaneamente si era fatto male anche Rafael Leao e così Pioli ha perso entrambi i suoi attaccanti esterni di sinistra.

15.23 - Ecco la probabile formazione del Newcastle: (4-3-3) Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

14.50 - Il Milan scenderà in campo questa sera contro il Newcastle nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League con la terza maglia 2023-2024, la cui combinazione dei colori celebra la cultura dell'inclusività e della diversity, tematiche di primaria importanza per il Milan e racchiuse nel manifesto RespAct del Club, che si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

14.36 - Intervistato da SportMediaset poco prima del pranzo UEFA con la dirigenza del Newcastle, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha dichiarato:

Sul ritorno di Ibrahimovic: "Se io fossi stato un giocatore lo avrei voluto come compagno di squadra. Ora sono dirigente e sono fortunato ad averlo come compagno di squadra in questo nuovo ruolo. Porterà tanto. Ci siamo ovviamente già sentiti tanto sia prima che dopo l'annuncio. Sarà bello

Sulla partita di stasera: "Se ci crediamo? Ce la giochiamo...".

14.15 - Pochi istanti fa, Giorgio Furlani, ad del Milan, è arrivato al pranzo UEFA con i dirigenti del Newcastle in vista della gara di Champions League di stasera contro la formazione inglese. Entrambe le formazioni hanno ancora una chance di andare agli ottavi di finale, ma non basterà una vittoria stasera: sia Newcastle che Milan, oltre a vincere la gara di stasera, dovranno anche sperare in un successo del Borussia Dortmund sul PSG.

14.07 - Queste le parole di Giorgio Furlani, ad rossonero, a Sky:

Sulla gara di stasera: "E' una finale, bisogna vincerla. E' molto semplice.

Sulle sensazioni: "I ragazzi sono concentrati, veniamo per giocarcela. Speriamo bene".

Sul ritorno di Leao: "E' un grande campione, averlo ci aiuta molto".

Sul ritorno di Ibra: "Meno male che è tornato. Porterà un sacco di cose, è un vincente. Sono contento che lavoreremo insieme".

13.58 - Due giorni fa, Zlatan Ibrahimovic è stato nominato da RedBird come nuovo Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan. In molti pensavano che il suo esordio nel nuovo ruolo sarebbe avvenuto a Newcastle in occasione della gara fondamentale per il destino europeo del Diavolo e invece la "prima" dello svedese nel nuovo ruolo avverrà domani a Milanello dopo che la squadra sarà rientrata dall'Inghilterra. Ma come mai Ibra non sarà a Newcastle? Come riporta stamattina il Corriere della Sera, chi gl sta vicino assicura che si tratta di una scelta ben precisa e non casuale: lo svedese non vuole infatti con la sua presenza distrarre la squadra dall’impegno cruciale contro gli inglesi e così ha stabilito che il suo debutto da senior advisor sarà appunto domani nel Centro Sportivo di Milanello.

13.11 - Come accade sempre prima delle partite di Champions League, alle 14 italiane (le 13 in Inghilterra) andrà in scena il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Newcastle e Milan (per il club di via Aldo Rossi sarà presente l'ad Giorgio Furlani) in vista della gara di questa sera. Non ci sarà invece Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che stavolta non seguirà dal vivo la partita della squadra rossonera di Stefano Pioli.

13.05 - Saranno parecchi i tifosi milanisti questa al St James' Park di Newcastle: secondo quanto appreso dall'inviato di Milannews.it nella città inglese, sono infatti attesi più di 1500 supporters del Milan che come al solito sono sempre al fianco della formazione rossonera.

13.01 - Torna Leao, ma l'enorme emergenza non è di certo finita. In difesa c'è sempre moria di centrali: l'unico di ruolo è Fik Tomori, che avrà di fianco ancora Theo Hernandez. Il francese, con tanta buona volontà, proseguirà in questo ruolo anche dopo la brutta prova di Bergamo. Ai lati, a destra e a sinistra, ci sono Calabria e Florenzi. A centrocampo spazio ai titolarissimi: Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: vedremo se ci sarà una classica linea a 3 o Loftus verrà utilizzato sulla trequarti. In panchina Adli, Pobega e Krunic, mentre Bennacer non sarà della partita in quanto non in lista. In attacco la notizia più bella: riecco Leao. Da capire ancora se ha i 90 minuti nelle gambe, ma partirà dall'inizio. Così Christian Pulisic torna a destra, pronto a dare man forte a Giroud. Inizia a rimpolparsi la panchina: Jovic e Chukwueze sicuramente, così come Okafor.

12.51 - Stasera alle 21 è in programma Newcastle-Milan, gara valida per l'ultima giornata del Girone F di Champions League. Le due squadre sono ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi, ma il loro destino è anche nelle mani del Borussia Dortmund, già certo del passaggio del turno contro il PSG. Sia Howe che Pioli avranno molti assenti: in casa rossonera, continua l'emergenza in difesa e così Theo Hernandez dovrà giocare ancora da centrale. In attacco, il tecnico rossonero può invece sorridere per il ritorno di Rafael Leao.

12.30 - La notte più importante della stagione del Milan è arrivata: questa sera si giocherà l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e i rossoneri hanno ancora una chance di qualificarsi agli ottavi. Purtroppo però il destino non è solo nelle mani del Diavolo che deve battere a tutti i costi il Newcastle, ma deve anche sperare nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il PSG.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d’inizio di Newcastle-Milan, gara valida per la sesta e ultima giornata del Girone F di Champions League. Grazie al nostro live testuale, potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri in Inghilterra. Restate con noi!!!