Loftus-Cheek e non solo: con il Chelsea aperta un'altra pista interessante per l'attacco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tanti i nomi che, in questo momento, stanno circolando all'interno del mondo Milan. Non sono nomi a caso: una dirigenza seria non cerca un solo obiettivo, ma ha una lista, ha contatti, ha idee e alternative e, per questo motivo, ha anche tante voci da ascoltare... L'ultima, in ordine di tempo, è stata quella di Christian Pulisic, attaccante classe 1998 in forza al Chelsea.

Lo statunitense ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN parlando del proprio futuro: "In questo momento ho assolutamente bisogno di capire cos'è meglio per il prosieguo della mia carriera. Sento il bisogno di andare in un club che mi permetta di giocare, che mi dia fiducia e che mi faccia sentire bene. Voglio ritrovare quel tipo di gioia". Nelle ultime stagioni, d'altronde, l'ex Borussia Dortmund non ha avuto molto spazio a Londra, situazione peggiorata dall'arrivo dei Bohely e del loro faraonico mercato.Potrebbe essere una buona occasione per il Milan? Il commissario tecnico della Nazionale degli Stati Uniti Gregg Berhalter, a La Gazzetta dello Sport, sembra consigliarlo verso la strada rossonera: "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League". Il prezzo del classe 1998 è sceso molto rispetto ai 64 milioni di euro spesi dal Chelsea nel 2019 e si aggira su una cifra intorno ai 20 milioni di euro; c'è da battere, secondo le ultime notizie, la concorrenza del Lione. Dopo aver quasi definito il passaggio di Ruben Loftus-Cheek, dunque, Furlani e Moncada, portano avanti i contatti con il club londinese anche per Christian Pulisic, esterno destro d'attacco che non occuperebbe lo slot per i giocatori extracomunitari visto il suo passaporto croato. Il giocatore gradisce la destinazione e vorrebbe trovare più spazio rispetto agli ultimi mesi in Blues.