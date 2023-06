Loftus-Cheek sarà un ottimo rinforzo per il Milan: ecco perché

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Preso atto dell’addio di Tonali, e con Bennacer ai box fino a fine autunno, il Milan deve ridisegnare la propria fisionomia a centrocampo tra ruoli e compiti, interpreti e caratteristiche. La coppia formata dall’italiano e dall’algerino era affiatata e complementare e non sarà facile costruirne una in grado di aspettare Bennacer senza sentirne la mancanza, ma la dirigenza del Milan è al lavoro e, come sappiamo, è molto forte su Ruben Loftus-Cheek.

UN GIOCATORE CHE SI INCASTREREBBE BENE NELLO SCACCHIERE DI PIOLI

Ruben Loftus-Cheek è un centrocampista forte fisicamente, alto 191 cm e abile nel gioco aereo. Nel corso della propria carriera è stato impiegato come mediano, come mezz’ala, come trequartista, come centrale di difesa o come esterno a tutta fascia, a testimonianza di quanto sia duttile e intelligente dal punto di vista tattico, ma anche in quanto ad attitudine e mentalità sarebbe un arricchimento per lo spogliatoio rossonero (come per qualsiasi spogliatoio in generale) e garantirebbe a mister Pioli la possibilità di ricorrere a cambi di modulo a partita in corso, ritrovando nel centrocampista inglese familiarità e confidenza anche in posizioni diverse da quella che predilige. Pecca un po’ nell’ultimo terzo di campo, avendo poco feeling con il gol, ma la stagione vissuta con Maurizio Sarri lo ha visto mettere insieme 10 gol e 5 assist, tra Premier League e Europa League (vinta). E questo sta ad indicare come pur non essendo un goleador, se sfruttate appieno, le sue caratteristiche offrono tanto alla squadra.

GIÀ IN ODORE DI SERIE A?

Nato e cresciuto calcisticamente nel Chelsea, nella sua permanenza nei blues Loftus-Cheek ha lavorato con allenatori che conoscono molto bene la Serie A: José Mourinho, Antonio Conte, il sopracitato Maurizio Sarri. Quest’ultimo, in particolare, ha sempre stravisto per lui, al punto da averlo voluto fortemente alla Lazio, salvo poi accettare l’arrivo di Toma Basic nella rosa biancoceleste. La trattativa tra il Milan, il Chelsea e Ruben Loftus-Cheek sembra essere in dirittura d’arrivo, ma forse il centrocampista inglese un’infarinatura del calcio nostrano l’ha già ricevuta nel club della sua vita. Almeno, “club della sua vita” sino ad ora.

di Luca Vendrame