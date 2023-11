Milan, emergenza in attacco: su chi può contare Pioli. Il punto a due giorni dalla Fiorentina

vedi letture

Il Milan si appresta a riprendere le ostilità in campionato. I rossoneri giocheranno sabato, fra due giorni, alle 20.45 contro la Fiorentina. Una partita fondamentale non solo perché la squadra di Pioli non vince in campionato dal 7 ottobre ma anche perché i viola si trovano a sole tre lunghezze di distanza dal Milan in classifica. Tante però le defezioni, specie in attacco, per il Diavolo tra infortuni e squalifiche.

L'ultimo è Okafor

La notizia è arrivata oggi, un po' come un fulmine a ciel sereno: Noah Okafor, di ritorno dagli impegni con la Svizzera con cui ha giocato tre gare in pochi giorni da titolare, ha subito una lesione muscolare che lo terrà fuori dai giochi sia per sabato che per la Champions, se non oltre. Un'assenza pesantissima per Pioli che vede un altro attaccante a disposizione venire meno. Il primo era stato Rafael Leao, fermato sempre da una lesione muscolare nell'ultima partita di campionato contro il Lecce. Il secondo, sempre contro i pugliesi, è stato Olivier Giroud, espulso per due turni e quindi assente sia con la Fiorentina che la settimana dopo con il Frosinone. Queste defezioni si aggiungono ad altre assenze in altri reparti: i lungodegenti Kalulu, Pellegrino e Bennacer, ma anche Kjaer che ancora non ha recuperato dal suo problema fisico.

Chi c'è

Qualche piccola nota positiva però Pioli la ha anche avuta in questa pausa. L'ultima, in ordine di tempo, è il ritorno ad allenarsi con il gruppo questa mattina di Ruben Loftus-Cheek, il cui ultimo ricordo è una prestazione sontuosa in Champions League contro il Psg. L'inglese manca in campionato dal primo minuto dalla gara contro la Lazio in cui poi si infortunò: difficile che sabato giochi titolare, comunque. Recuperati anche Pulisic e Calabria, usciti malconci dalle sfide con Psg e Lecce e rigenerati dalla sosta. Anche Chukwueze sarà presente: il nigeriano aveva già recuperato prima della pausa ma ha avuto modo di rientrare in condizione, ci sarà un gran bisogno di lui viste le assenze. In attacco, contro la Fiorentina, ci sarà Jovic ma attenzione al giovanissimo Francesco Camarda, classe 2008 in forza alla Primavera da sotto età, che è stato tesserato per la prima squadra nelle ultime ore dal club rossonero e, con ogni probabilità, sarà convocato da mister Pioli per la partita contro la Fiorentina. Ci si aspetta al convocazione per altri due giovani come Chaka Traorè e Diego Sia, ma domani dopo la conferenza stampa del tecnico milanista se ne saprà di più.