Milan, Loftus-Cheek torna di moda. Può essere la garanzia in mezzo al campo

40 milioni. Forse una contropartita tecnica. Questo è l'ammontare dell'ipotetico trasferimento di Davide Frattesi al Milan, secondo le cifre e lo voci che girano nell'ultimissimo periodo. I rossoneri stanno aspettando l'ufficialità dell'operazione Tonali al Newcastle per disporre ed usufruire della liquidità necessaria per il mercato. Quello di Frattesi è uno dei nomi più che attenzionati, ma ancora una volta l'Inter sembra essere avvantaggiata sul calciatore del Sassuolo. Inoltre, il costo dell'operazione risulta veramente elevato, specialmente per le necessità del Milan, che con i soldi di Tonali deve ricostruire mezza squadra.

COMEBACK - Lecito cercare e valutare seriamente delle alternative a Frattesi. Nel giorno del compleanno di Paolo Maldini, ecco riaffiorare uno degli obiettivi che l'ultimissimo periodo dello storico numero 3 come Direttore Tecnico aveva portato alla luce: Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea, che sembrava finito nel dimenticatoio dopo l'avvento di Furlani e Moncada a capo delle operazioni per il mercato, potrebbe ora rappresentare nuovamente una possibilità concreta per il centrocampo rossonero. I contatti per il suo acquisto erano già stati avviati da tempo, il che renderebbe più semplice portare avanti la trattativa. Quello con il Chelsea potrebbe essere un interessante incrocio, perché sulla lista del Milan c'è anche Pulisic, di proprietà proprio dei Blues. Due piccioni con una fava?

PIÙ SÌ CHE NO - Oltre alla possibilità di trattare più agevolmente anche l'esterno, il Milan valuta con favore l'operazione Loftus-Cheek per più motivi. Molto importante l'aspetto dei costi: il valore di mercato del centrocampista si attesta sui 25 milioni, è in scadenza nel giugno 2024 e potrebbe partire anche sotto i 20. Inoltre le caratteristiche dell'inglese sembrano convincere, andrebbe a riempire una casella in mezzo al campo con fisicità e dinamismo, potendo ricoprire sia la posizione di centrale che di mezzala in caso Pioli voglia cambiare qualcosa in mezzo al campo. Risparmiare prendendo Loftus-Cheek piuttosto che Frattesi potrebbe aiutare significativamente il Milan per sistemare con qualità l'attacco e gli altri posti vuoti. Vedremo se la pista tornerà calda nelle prossime ore.