Milan, obiettivo rosa da 23 giocatori. Ora ce ne sono 28, da qui il "bisogna creare spazio" di Ibra

“Per portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23. Arriveranno i nuovi acquisti, ma bisogna anche creare spazio per non fare avere troppi giocatori non funzionali al mister. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. Chi arriverà è per migliorare la squadra, tutto è studiato per migliorare la rosa. Non è solo portare, portare, portare, non dobbiamo avere 40-50 giocatori come nel football americano”.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca di inizio settimana, che ha dato il via alla nuova stagione a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha fornito una linea guida importante per il mercato del Milan. Senza strizzare l'occhio a facili ironie riconducibili ad un passato recente e abbastanza nefasto, il discorso di Ibra non ha l'aspetto economico come focus principale, come ha spiegato chiaramente in conferenza.

Obiettivo principale del Milan e del Milan Futuro è quello di avere giocatori utili e garantirgli minuti di gioco: lo sviluppo di un calciatore avviene sì in allenamento, ma soprattutto in partita. Ed ecco perché Ibra parla di una rosa da 23 giocatori (+ i due portieri di riserva) per un totale di 50 profili tutti utili ai mister Paulo Fonsece e Daniele Bonera.

Attualmente la prima squadra del Milan conta, escludendo Ballo-Touré e Origi che sono stati collocati nel Milan Futuro in attesa di un'uscita che dovrà avvenire nel corso dell'estate, 28 giocatori:

Maignan

Sportiello

Vasquez (in uscita)

Tomori

Gabbia

Pellegrino (in uscita)

Thiaw

Kalulu

Calabria

Florenzi (in uscita?)

Theo

Jimenez

Terracciano (in uscita?)

Bennacer

Adli (in uscita?)

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Pobega (in uscita?)

Chukwueze

Pulisic

Okafor

Leao

Romero (in uscita)

Saelemaekers (in uscita)

Maldini (in uscita)

Jovic

Colombo (in uscita)

Di questi 28 ce ne sono 10 potenzialmente in uscita, di cui sette certi. Si arriverebbe a 18 calciatori, mentre dal mercato devono arrivare due attaccanti, un centrocampista, un difensore ed un terzino: totale, i 23 calciatori indicati da Ibra. Il discorso si intreccia sicuramente anche con quello delle liste e la composizione della rosa per le varie competizioni (ne avevamo parlato in modo approfondito qui). Vediamo con quali tempistiche verrà fatto il tutto. E soprattutto, se verrà fatto tutto. Il tempo delle parole e delle promesse sta finendo, urgono i fatti.