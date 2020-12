Milan, ora Hernandez vale un tesoro: lo cercano in tanti, ma Theo pensa solo ai rossoneri

E pensare che qualcuno, a inizio stagione, aveva provato a criticarlo. Ma è durata poco. Perché Theo Hernandez, ancora una volta, ha risposto sul campo. Come sottolinea il Corriere della Sera, in attesa del rientro di Ibrahimovic, il Milan si gode le performance del francese, il quale, con la strepitosa doppietta dell’altra sera contro il Parma, è arrivato a quota 10 gol da quando è in rossonero.

VALUTAZIONE - Mica male per un... terzino. Theo continua a stupire, o forse ha già smesso da un po’, visto il suo rendimento. L’ex Real non è più una sorpresa, ma una solida certezza. E la sua quotazione, dopo un anno e mezzo in Italia, è schizzata alle stelle: da 20 a 45 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare se il ragazzo continuerà a giocare su questi livelli.

FUTURO - Lo cercano in tanti (il Psg di Leonardo è pronto a triplicargli lo stipendio, arrivando fino a 4.5 milioni), ma Theo ha un contratto fino al 2024 e non ha intenzione di cambiare squadra. Anzi, fosse per lui resterebbe a vita. Anche perché ora il Milan vince e convince, ed è tornato a essere ambizioso.