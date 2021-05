Milan, parte l'assalto a Giroud. Costi, opportunità e questioni tattiche: tutti i pro dell'operazione

Olivier Giroud al Milan, pista caldissima. Un rinforzo "a portata di budget", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che analizza tutti i "pro" dell’operazione. Già, perché gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sembrano intenzionati a puntare con decisione sulla punta francese in scadenza di contratto con il Chelsea.

GREGARIO - L’attaccante piace perché ha grande esperienza e perché garantirebbe movimenti molto simili a quelli di Ibrahimovic. Insomma, Giroud sarebbe il vice ideale dello svedese e non avrebbe problemi a ricoprire ancora il ruolo di gregario. La storia recente del centravanti transalpino, infatti, dice che il suo apporto può rivelarsi molto prezioso anche partendo dalla panchina.

IN FORMA - Tatticamente perfetto per Pioli, un po’ meno dal punto di vista anagrafico: Giroud ha la stessa età di Mandzukic (compirà 35 anni a settembre), ma a differenza del croato non ha particolari acciacchi. Tutte le strade, dunque, sembrano portare all’ex Arsenal, che arriverebbe a costo zero. Per quanto riguarda l’ingaggio, il Milan potrebbe garantirgli 4-5 milioni per almeno due anni, cifre che rientrano nella politica stipendi rossonera.