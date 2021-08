Milan, primi contatti per Florenzi: i dettagli della trattativa

Dopo l'esperienza al PSG e la vittoria dell'Europeo, Alessandro Florenzi è rientrato alla Roma, ma non rientra nei piani di Mourinho.

Il classe 1992 è destinato a cambiare maglia, ma potrebbe rimanere in Italia, dopo le esperienze in Francia e in Spagna al Valencia. E nelle ultime ore a sorpresa il Milan ha avviato i contatti.

La società rossonera ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni (qualificazione in Champions e partite giocate). Il giocatore gradirebbe la destinazione e il Milan lo ha scelto dopo che per la fascia destra non si è sbloccata la trattativa per il ritorno di Dalot dal Manchester United e quella di Odriozola con il Real Madrid.

La trattativa è avviata, e sarebbe la seconda volta per Florenzi in Italia con una maglia diversa rispetto a quella della Roma. Da giovanissimo, infatti, il giocatore era stato prestato al Crotone, ma si trattava dell'occasione per poter crescere e tornare alla base.

Ora, invece, è tutta un'altra cosa, con il Milan che prepara un colpo d'esperienza anche in vista degli impegni di Champions League. Si aspetta solo il via libera della Roma per poter sbloccare l'operazione.