Milan, Simakan in saldo: lo Strasburgo ha bisogno di monetizzare, ecco l’assist al Milan

Un difensore subito, il resto si vedrà... Perché Pioli ha bisogno almeno di un rinforzo nel reparto arretrato. Il mercato di gennaio del Milan, dunque, partirà dalla ricerca di un centrale. E sarà un profilo giovane e di prospettiva, ma già pronto. Il nome in cima alla lista, non è più un mistero, è quello di Mohamed Simakan, talento di proprietà dello Strasburgo.

OPPORTUNITÀ - Il Milan aveva fatto un tentativo già a ottobre mettendo sul piatto 12 milioni di euro più bonus. Il club francese, però, aveva fissato il prezzo a 20 milioni. Troppi, decisamente troppi per un ragazzo sì interessante ma ancora acerbo. Ma occhio agli ultimi sviluppi. Come riporta Tuttosport, lo Strasburgo ha la necessità di vendere alcuni dei suoi gioielli per sistemare i conti e questo potrebbe essere un assist decisivo per il Milan.

IN SALDO - I rossoneri, dunque, potrebbero prelevare Simakan a prezzo di saldo. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento e sarebbe felicissimo, ovviamente, di approdare in Italia. L’accelerata potrebbe quindi arrivare a breve.