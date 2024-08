MN - Fofana ad un passo. Oggi ulteriori contatti con il Monaco per provare a chiudere

vedi letture

Youssuf Fofana è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese prima di vestire finalmente la maglia rossonera dovrà attendere che alcuni dettagli fra i due club vengano limati, ma ci avviamo al rettilineo finale della trattativa. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, infatti, sono previsti gli ultimi contatti col Monaco per avere il via libera per fissare le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto.

Ricordiamo che l'offerta finale del Milan è di 20 milioni di euro come parte fissa più 5 milioni di bonus. La richiesta iniziale del Monaco era di 35 milioni di euro, forte dell'interesse di diversi club inglesi anche di prima fascia. Decisiva sotto questo aspetto la presa di posizione del calciatore, che ha fatto capire di volere solo e solamente il Milan, costringendo i monegaschi ad abbassare le pretese considerando i 10 mesi che mancano alla scadenza del contratto. Fofana sarebbe pertanto il quarto acquisto della stagione 2024/25, dopo Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.

di Antonio Vitiello