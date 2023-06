MN - Il Milan non molla Chukwueze per l'esterno destro. E non escluderebbe Pulisic

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Milan non molla Samuel Chukwueze. L’esterno del Villarreal, fin dall’inizio del calciomercato, è stato uno dei primi obiettivi del club rossonero e le ultime vicende che stanno accadendo in casa del “Sottomarino giallo” inducono la dirigenza milanista a tenere molto monitorata la situazione. I Villarreal fa una richiesta sui 30 milioni, ma da quello che filtra dalla Spagna la richiesta sarebbe destinata a scendere.

Chukwueze è extracomunitario e questa situazione andrebbe a cozzare con quella di Daichi Kamada, che il Milan ha bloccato da tempo e che sembrava in dirittura d’arrivo. Ma nelle ultime ore si è respirata, con sempre più forza, una situazione di stallo attorno al giocatore in uscita dall’Eintracht Francoforte a parametro zero.

L’eventuale virata del Milan su Chukwueze non andrebbe a intaccare le discussioni tra i rossoneri e il Chelsea per Christian Pulisic, che al contrario dell’esterno del Villarreal, ha passaporto comunitario. Per entrambi ci vorrà ancora del tempo per abbassare le richieste dei rispettivi club, ma la loro posizione contrattuale – scadenza il 30 giugno 2024 – potrà essere un alleato per il Milan per andare a dama.

Di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello