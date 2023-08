MN - Milan, notte di attesa dopo la proposta per Taremi da 15 milioni

Notte di attesa per il Milan, il Porto domani darà risposta alla nuova proposta per Mehdi Taremi da 15 milioni di euro. I rossoneri sperano che la squadra portoghese possa accettare la proposta e ritiene che l'offerta sia congrua per un giocatore in scadenza al 30 giugno 2024. Mercoledì 30 agosto sarà una giornata chiave per Taremi.