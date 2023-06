MN - Milan, risentimento al polpaccio destro per Maignan. Esami negativi, non dovrebbe essere nulla di grave

Fonte: Vitiello-Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo problema fisico in nazionale per Mike Maignan che ieri è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento alla vigilia di Gibilterra-Francia, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il portiere rossonero ha riportato un risentimento al polpaccio destro, dunque non lo stesso a cui si era infortunato negli ultimi mesi del 2022. Gli esami a cui si è sottoposto sono negativi, ma per scrupolo farà comunque una risonanza magnetica. Non dovrebbe quindi trattarsi di nulla di grave.