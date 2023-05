MN - Rinnovo Leao, segnali fortissimi di vicinanza alla firma: le ultime

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se da un lato c’era attesa spasmodica per capire se Rafael Leao avrebbe giocato o meno il derby di oggi, sul fronte del rinnovo di contratto arrivano segnali molto incoraggianti. A parziale conferma di quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nostra redazione può affermare come vi siano forti segnali che portano verso la felice conclusione della contrattazione tra le parti. Non sono previsti annunci a stretto giro di posta, ma la querelle del contratto di Leao è prossima alla risoluzione positiva.

VOLONTA’ DECISIVA - Come dal principio, la volontà di Rafael Leao di rinnovare con il Milan è sempre stata molto forte e la dimostrazione c’è stata anche nel corso degli ultimi summit che si sono tenuti a Casa Milan, dove il ragazzo – presente in entrambe le occasioni – ha ribadito la sua ferma volontà di andare avanti con il Milan. L’entrata in scena delle alte sfere rossonere sul “caso Lille-Sporting” ha smosso ulteriormente la vicenda a favore del rinnovo di Leao. Che adesso è davvero ad un passo dal prendere la penna e legarsi al Milan fino al 30 giugno 2028 con uno stipendio netto da 7 milioni più 2 alla firma.

- Si è concluso anche il caso Lille-Sporting, per quanto riguarda la situazione Leao, finalmente fuori dalla questione: la transazione dei 22 milioni dal club francese ai portoghesi, infatti, sarebbe già avvenuta nelle ultime ore. Grazie a questo ultimo rebus sbloccato, i rossoneri hanno avuto il via libera per concludere la trattativa con Rafa Leao.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello