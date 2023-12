Non si dovrebbero far piangere i genitori (ancor di più a Natale). Simic ci è riuscito, ma per una gioia immensa

vedi letture

Tra le notizie positive derivanti da Milan-Monza, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri, c'è sicuramente quella relativa all'esordio con gol di Jan-Carlo Simic, difensore centrale serbo classe 2005 che, dopo un anno e mezzo in Primavera, ha trovato i suoi primi storici minuti in Prima Squadra con relativa prima storia marcatura a San Siro.

La sua era una prima volta paventata già da qualche settimana: gli infortuni in contemporanea di Kjaer, Thiaw, Kalulu, Pellegrino e Caldara, infatti, avrebbero potuto far pensare a un Simic già impegnato contro Frosinone e/o Atalanta, ma è stato preferito adattare Theo al centro della difesa con Florenzi a sinistra; il problema all'anca subito da Pobega, contro il Monza schierato da centrale di sinistra della difesa a 3, ha permesso poi oggi a Simic di entrare a gara in corso. Un gran bel regalo di Natale, tra esordio e gol, e tante lacrime per i suoi genitori, visibilmente emozionati in tribuna, nel vedere il loro figlio 18enne giocare, segnare, esultare ed essere lodato da tutto San Siro.Pioli aveva parlato delle caratteristiche di Simic prima del Frosinone: "È un difensore attento, applicato, fisico; l'ho visto tranquillo, lo stiamo accompagnando nel modo giusto come Camarda". Le sue qualità, tra l'altro, sono chiare da tempo, avendo impressionato tutti nell'anno e mezzo in cui si è dimostrato come il difensore più forte del Campionato Primavera 1; Simic, contro il Monza, ha mostrato esattamente ciò che si vede con la squadra di Abate: aggressività e fisicità, concentrazione e ordine, con quella dose di personalità che bisogna - per forza di cose - avere se a 18 anni giochi con la maglia del Milan ed entri senza patemi, ma con tanta personalità, a San Siro con i grandi. La sua crescita è stata importante negli ultimi mesi e una giornata da gioia immensa come oggi non potrà che aiutarlo.