Ora tocca a Rabiot: oggi Adrien scalda i motori in vista del ritorno da Max

Dopo un lungo ed estenuante calciomercato, alla fine il Milan ha preso a Massimiliano Allegri uno dei profili che aveva richiesto: il centrocampista Adrien Rabiot, già avuto da Max alla Juventus, è stato ufficializzato come nuovo acquisto rossonero nell'ultimo giorno di mercato anche se ancora non si è visto nè dalle parti di Milanello, nè da quelle di Casa Milan. Oggi la gara con la Francia, domani il primo vero giorno da milanista.

Poco minutaggio

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche il Milan guarda con attenzione alla partita di questa sera tra Francia e Islanda: non solo perchè oltre a Rabiot c'è pure Maignan, ma soprattutto per capire se il nuovo centrocampista rossonero avrà un po' di spazio. In questa stagione ha giocato l'esordio in campionato contro il Rennes, al termine del quale c'è stata la rissa con Rowe che di fatto ha portato, alla lunga, al suo trasferimento a Milano. Successivamente Rabiot è sceso in campo solamente qualche giorno fa, nei quindici minuti finali della sfida contro l'Ucraina. Dunque se Deschamps gli concedesse un po' di minutaggio in più, questo potrebbe fare al caso di Allegri che riabbraccerebbe un giocatore un po' più rodato.

Adattamento ed esperienza

Il colpo Rabiot, per il Milan, è importante per diversi motivi. Il primo è sicuramente la sua esperienza che, unita in mezzo al campo a quella di Modric, potrà garantire tanto aiuto per i ragazzi più giovani della rosa. in secondo luogo l'adattamento del francese sarà veloce, sulla carta: conosce benissimo il calcio italiano ed è già vicino ai meccanismi di gioco di Massimiliano Allegri. Si tratta solo di arrivare a Milanello e calarsi nella sua nuova parte. Una spesa importante dal punto di vista dell'ingaggio per il Milan che ha risparmiato sul netto, con uno stipendio inferiore ai cinque milioni, ma ha investito molto sui premi, ricchissimi in caso di vittorie di qualche trofeo. Un incentivo maggiore dato a Rabiot per dare tutto.