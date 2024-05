Ordine sul CorSport: "Il nuovo tecnico del Milan? Ne risponde Ibra"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato così la questione nuovo allenatore in casa rossonera: "Perché da oggi, chiusa la stagione di Stefano Pioli con una formula contrattuale non ancora ben precisata, di sicuro tra baci, abbracci e riconoscimenti pubblici, se ne aprirà un’altra che andrà sotto il segno di Z. Che non è Zorro, la maschera con la quale Fonseca si presentò dopo il passaggio agli ottavi di Champions con lo Shakhtar Donetsk, ma sta per Zlatan Ibrahimovic. Già perché tutte le narrazioni secondo cui lo svedese aveva altri candidati per la testa (per esempio Van Bommel) si sono rivelate fasulle. E persino la news, accreditata da una fonte giornalistica francese, secondo cui il sodalizio con Moncada vacillerebbe, è stata liquidata come un fake vero e proprio.

Solo chi non conosce Ibra può immaginare che passando dal prato verde alla scrivania di advisor di RedBird nel Milan possa aver smarrito il suo ego gigantesco, la sua forte personalità. Se Fonseca è la decisione finale del Milan, fin dal primo giorno verrebbe da aggiungere visto che altri profili hanno avuto la durata del gatto in tangenziale, quindi con il contributo di Ibra stesso, beh allora è proprio Zlatan che dovrà risponderne nel caso in cui la scelta non dovesse risultare felice. Lo spessore del dirigente Ibra si misurerà inoltre, durante la prima fase d’inserimento del portoghese nel mondo Milan, attraverso la capacità di proteggere il tecnico, aiutarlo, sostenerlo, in pubblico e in privato presso lo spogliatoio".

Salvo clamorose novità, il Milan sembra aver preso la sua decisione per il dopo-Pioli: a prendere il suo posto in panchina sarà Paulo Fonseca, che in Italia ha già allenato la Roma. L'accordo tra le parti è sempre più vicino e nei prossimi giorni si attende la fumata bianca. Come reagiranno i tifosi a questa scelta? Sui social l'insoddisfazione è già parecchia, un po' com'era successo qualche settimana fa quando il club di via Aldo Rossi era vicini a chiudere con Julen Lopetegui. E' innegabile che i milanisti volevano un altro tipo di profilo come nuovo allenatore, ma stavolta la società non cambierà idea.