Perché non si è ancora parlato di cifre per Chukwueze al Milan

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nel pomeriggio di martedì, a Casa Milan c'è stato un incontro importante per il calciomercato rossonero. Negli uffici di Geoffrey Moncada, capo-scout del club, infatti, sono arrivati gli agenti di Samuel Chukwueze, attaccante esterno senegalese classe 1999 in forza al Villarreal, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024.

La notizia dell'incontro, fornita da Gianluca Di Marzio di SkySport, non comprende alcun riferimento alle cifre della possibile operazione, come, del resto, tutte le altre notizie relative al numero 11 del Submarino Amarillo. Perché? Il motivo è importante, ma andiamo con ordine. Nelle due ore di incontro di martedì, Moncada e gli agenti di Chukwueze hanno parlato della volontà del calciatore - che gradirebbe la destinazione Milan - e delle sue eventuali richieste economiche; una sorta di incontro interlocutorio per capire se intraprendere o meno la trattativa puntando forse sul volere di due delle tre parti in causa.Questo perché, al momento, il Milan non ha cominciato nessuna trattativa concentra con il Villarreal e, di conseguenza, non c'è alcuna richiesta da parte dell'uno e alcuna offerta da parte dell'altro. Certo, si può ipotizzare quello che sarà il prezzo di Chukwueze... Considerando il contratto in scadenza tra un anno, difficilmente l'offerta di Furlani sarà superiore ai 20 milioni di euro, a fronte di una possibile richiesta di 25 da parte del club spagnolo. La differenza potrebbe farla la volontà di Chukwueze stesso ed è per questo che è stato fatto l'incontro di martedì.