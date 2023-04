Pioli a Prime Video: "Mi piace preparare le partite, la Champions non è il campionato"

Sul Napoli: "Le partite non si possono ripetere, non si può fare una fotocopia e comunque il campionato è una cosa e la Champions un'altra. Non sappiamo cosa faranno i nostri avversari, magari saranno più aggressivi o lo saranno meno, se ci aspetteranno o ci verranno a prendere, quindi noi dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e a capire gli spazi liberi da poter occupare sia in fase di possesso e non possesso. Quello che è chiaro è che affrontiamo una squadra di grandissima qualità, che è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League e quindi la nostra prestazione dovrà essere di alto livello se se vorremmo avere un risultato positivo".

Sulla preparazione: "A me piace preparare le partite, le partite non si possono preparare tutte uguali perché cambiano le nostre caratteristiche, cambiano le caratteristiche degli avversari e soprattutto la posizione dell'avversario. Prepariamo una partita alla volta. Questa l'abbiamo preparata prendendo degli spunti dall'ultimo incontro, ma con delle situazioni diverse: sono sicuro che si si creeranno in campo situazioni non simili a quelli precedenti".

Su Bennacer trequartista: "I tre centrocampisti ci hanno dato densità e buone soluzioni in fase offensiva, però abbiamo preparato nuove situazioni, nuove posizioni e vediamo un attimo cosa faranno i nostri avversari".

Sul passato: "Ero a Bologna,una stagione abbastanza positiva. Son passati tanti anni, chiaramente son cambiate tante situazioni e tutte le esperienze che ho fatto, che abbiamo fatto, ci hanno permesso di essere qui. Adesso è inutile, in questi momenti, pensare dove eravamo e avere pensieri che non siano la partita di domani e soprattutto che non sia il nostro presente e soprattutto il nostro futuro".