Pioli e una coperta cortissima: tra titolari e alternative c’è troppa differenza

In vista dei match contro Lazio e Inter, Stefano Pioli ha deciso di dare un turno di riposo a diversi titolari e di schierare contro la Cremonese qualche riserva, nella speranza di ottenere comunque una vittoria, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Alla fine è arrivato un pari che sa comunque di sconfitta perchè mette a serio rischio la corsa Champions del Diavolo.

TROPPA DIFFERENZA - Il turnover di Pioli non ha portato i risultati sperati e soprattutto ha confermato ancora una volta che c'è troppa differenza tra i titolari e le alternative. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che analizza il rendimento soprattutto di due giocatori, vale a dire Charles De Ketelaere e Divock Origi, entrambi arrivati la scorsa estate con l'obiettivo di diventare punti fermi del Milan. E invece anche ieri hanno fornito un'altra prestazione molto deludente: l'ex Bruges, nonostante i cori e il sostegno dei tifosi, continua a faticare e contro la Cremonese ha sbagliato anche un gol a tu per tu con Carnesecchi. Origi ha fatto vedere qualcosina in più, ma ancora troppo poco rispetto a quello che metteva in mostra a Liverpool. Anche negli altri reparti, comunque, le cose non vanno meglio: tra Ballo-Tourè e Theo Hernandez, per esempio, c'è troppa differenza, così come tra Vranckx e Tonali.

COPERTA CORTA - Siamo nel momento cruciale della stagione e servirebbe l'apporto di tutto, ma è innegabile che in questo momento la coperta di Pioli è cortissima e può contare solo su 13-14 giocatori affidabili. E con tante partite importanti ravvicinate questo è uno svantaggio non da poco. Non è la prima volta tra l'altro che le seconde linee non danno le risposte sperate e quindi sarà interessante capire come deciderà di comportarsi il tecnico rossonero per esempio a La Spezia tra qualche giorno quando il Milan affronterà i liguri tra i due derby di Champions League: darà ancora fiducia alle seconde linee o chiederà gli straordinari ai titolarissimi?