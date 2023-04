Probabile formazione Milan: al Maradona con gli stessi 11 di San Siro

MilanNews.it

"È bello essere qui, è un percorso di crescita continuo. È come quando visiti la Tour Eiffel e già al secondo piano hai già una bella vista, ma vuoi salire ancora per averne una ancora più bella". In una vigilia ricca di provocazione e polemiche mister Pioli invece usa una frase ad effetto per presentare quella che sarà la gara più importante della stagione del Milan, almeno fino a questo momento. Il tecnico rossonero affronterà per la terza volta in pochi giorni il Napoli di Spalletti, e lo farà con la miglior formazione possibile, la stessa delle due sfide appena passate. Vediamo nel dettaglio le scelte rossonere per il quarto di finale di ritorno di Champions League allo stadio Maradona.

In porta c'è ovviamente Mike Maignan, già decisivo all'andata. Linea a 4 con Calabria e Theo sugli esterni, coppia centrale composta da Kjaer e Tomori. Centrocampo a due (che diventa a tre con Bennacer che farà un po' da ago della bilancia) con Tonali e Krunic, trequarti con Diaz a destra, Leao a sinistra e Bennacer, autore del gol dell'andata, al centro. Peso offensivo tutto sulle spalle di Olivier Giroud, che ha recuperato da un piccolo problemino fisico.

