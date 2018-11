Problema al piede per Calhanoglu, lascia il ritiro della Turchia

L'emergenza infortuni che sta tormentando il Milan di Gattuso non accenna a placarsi. L'ultima notizia arriva dalla Turchia e riguarda Çalhanoglu che, dopo aver giocato novanta minuti contro la Svezia, ha visto riacutizzarsi il problema al piede che si trascina da qualche settimana. Il numero 10 rossonero ha lasciato il ritiro della nazionale turca per tornare a Milanello a curarsi, ma resta in dubbio per la sfida con la Lazio. Le condizioni del centrocampista verranno monitorate costantemente, ma il dolore al piede si è riacutizzato dopo la sfida giocata con la sua nazionale. Gattuso ha gli uomini contati per il match di campionato contro la Lazio e un forfait anche del turco porterebbe non pochi grattacapi al tecnico rossonero.

Sportmediaset.it