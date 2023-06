Pulisic o Chukwueze? L'obiettivo è lo stesso: più qualità e gol sulla fascia destra. I numeri a confronto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La dirigenza rossonera si ritrova davanti a un'estate significativa, con l'esigenza di elevare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Furlani e Moncada hanno diversi argomenti aperti sul tavolo che potranno essere risolti grazie all'incasso extra frutto della cessione di Tonali al Newcastle. In particolare il Milan ha l'esigenza di migliorare la qualità sulla fascia destra che, offensivamente parlando, ha numeri troppo inferiori a quelle sinistra dove spadroneggiano Leao e Theo. Tanti i nomi su cui si ragiona, un paio in vantaggio più di altri.

Captain America

Il nome che è tornato alla ribalta nelle ultime ore, e che rimpolperebbe ulteriormente i contatti tra Milan e Chelsea, è quello di Christian Pulisic. L'esterno americano, che non sarebbe un problema per gli slot extra-comunitari perché in possesso anche del passaporto croato, è un esubero a Londra dove nell'ultimo hanno ha giocato poco (30 presenze) e segnato ancora meno (1 gol). Nelle stagioni precedenti però ha sempre avuto un buon feeling con il gol: 25 gol con il Chelsea, 19 con il Borussia e molti altri con le giovanili del club tedesco. Ciò che manca al Milan sulla destra sono proprio i gol e la capacità di vedere la porta. L'ideale sarebbe avvicinarsi un po' ai numeri che Leao fa registrare sulla fascia opposta. Pulisic è ancora giovane, 24 anni, ha il contratto in scadenza l'anno prossimo e voglia di rilanciarsi: la sua velocità può essere un'arma molto importante per il Milan di Pioli. I rossoneri cercano di limare le richieste del Chelsea che si attestano ancora sui 20-25 milioni di euro.

Dal sottomarino

L'altro nome in voga da diverso tempo è quello di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano in forza al Villarreal e un anno più giovane di Pulisic. La situazione è la stessa ma non identica: anche per lui il contratto scade nel 2024 ma, a differenza dell'americano, il club di appartenenza non ha l'esigenza stringente di liberarsene. Per questo motivo dal sottomarino giallo si spara altissimo come richieste: si parla addirittura di una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Come Pulisic anche Chukwueze fa della velocità una delle sue armi più importanti che gli hanno permesso, in 5 stagioni, di segnare ben 37 gol in Spagna, conditi anche da diversi assist. Tra i nomi cercati dal club rossonero anche Luka Romero che, salvo imprevisti dell'ultima ora, dovrebbe arrivare a zero dopo aver giocato nella Lazio nelle ultime stagioni.