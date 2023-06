Punto prestiti del Milan. Da Maldini a Lazetic: come sono andati e dove andranno

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Terminata la stagione 2022-2023, è tempo di calciomercato e, tra le varie trattative e movimenti, vi sono anche quelli relativi ai prestiti.

Come sono andati i calciatori del Milan andati in prestito quest'anno? Chi di loro tornerà alla base? Chi, invece, rifarà subito le valigie?

LORENZO COLOMBO (Lecce)

Statistiche - 34 presenze | 6 gol | 2 assist

Note - Riscattato dal Lecce per 2,5 milioni di euro, è già ufficiale il contro-riscatto del Milan per una differenza di 500mila euro. Potrebbe restare in rossonero come riserva delle punte titolari o, più probabilmente, partire nuovamente in prestito; sarà, comunque, valutato al termine dell'Europeo under21.

DANIEL MALDINI (Spezia)

Statistiche - 20 presenze | 3 gol

Note - Tornerà al Milan per poi, con moltissima probabilità, ripartire in prestito o, addirittura, a titolo definitivo, considerando anche l'allontanamento dal Club di papà Paolo.

MATTIA CALDARA (Spezia)

Statistiche - 20 presenze

Note - Tornerà al Milan per poi lasciare il Club; da non escludere anche una rescissione consensuale ad un anno dalla scadenza del contratto.

MARKO LAZETIC (Altach)

Statistiche - 10 presenze (262 minuti totali) | 0 gol

Note - Oggetto più che misterioso del mercato invernale 2022, ha lasciato il Milan a gennaio per andare da Klose in Austria. Ripartirà sicuramente, probabilmente in prestito.

MARCO NASTI (Cosenza)

Statistiche - 27 presenze | 5 gol

Note - Decisivo per la salvezza dei calabresi, tornerà al Milan per ripartire certamente in prestito; su di lui gli occhi del Lecce come post Colombo e di diversi club di Serie B, Palermo su tutti.

MARCO BRESCIANINI (Cosenza)

Statistiche - 37 presenze | 3 gol | 1 assist

Note - Come Nasti decisivo per la salvezza dei calabresi, dei quali è un punto fermo. Non ci sono dubbi che lascerà il Milan, forse anche definitivamente a causa della scadenza di contratto nel 2024.

ANDREAS JUNGDAL (Altach)

Statistiche - 6 presenze

Note - 6 presenze, poi un infortunio e ciao ciao Austria. Anche per lui si valuta una cessione a titolo definitivo.