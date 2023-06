Ritrovare se stesso per convincere il Milan: De Ketelaere, l'Europeo U21 ti aspetta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Di oggi la notizia della diramazione delle convocazioni del Belgio per l'Europeo Under 21: Charles De Ketelaere volerà in Romania con i giovani connazionali per dare il suo contributo e, soprattutto, per tornare a giocare ai livelli mostrati in passato. Il belga classe 2001 è stato un oggetto misterioso durante tutta la stagione disputata con la maglia numero 90 del Milan: la casacca rossonera pesa, e CDK ha risentito della pressione mediatica riservatagli. Risultato? 32 presenze, un solo assist e zero gol. Ma anche un evidente spaesamento, poca convinzione e voglia di incidere sul match: elementi, questi, che hanno portato Pioli a riservargli spezzoni sempre più brevi e rari.

LINEA TEMPORALE - Mai come in questo momento il destino di Charles è incerto. Il Milan non è sicuro sul da farsi per il domani del belga: per dare una svolta al futuro, De Ketelaere deve ritrovare il suo passato e riproporlo nel presente. Passato importante e promettente, quello del 90 rossonero: senza andare troppo indietro, i numeri della stagione 2021/22 recitano 33 presenze, 14 gol e 7 assist in campionato. Certo, in Belgio. Certo, giocando spesso in ruoli diversi dal trequartista. Ma quei numeri hanno attirato le attenzioni di mezza Europa, non solo del Milan e di Maldini. Ma proprio nel Milan di Maldini, Massara e Pioli, come sappiamo, quei numeri si sono sgonfiati sotto il peso delle aspettative.

E ORA? - Ora è tempo di riscatto: cancellare il recente passato della prima stagione in rossonero e ritrovare il Charles di Brugge. L'occasione c'è e si chiama Europeo Under 21. Il torneo, che è ormai alle porte, può aiutare De Ketelaere, permettendogli di giocare in un ambiente diverso, più familiare e meno carico di pressione e aspettative, che potrebbe essere l'ideale per ritrovare un po' di continuità, oltre alla convinzione nei propri mezzi. Perché l'aspetto principale da recuperare dal passato è l'approccio mentale: prima all'Europeo, poi, chissà, in rossonero.