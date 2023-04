Simon Kjaer, il muro del Milan: zero gol subiti nelle sue ultime quattro da titolare

A 34 anni è impensabile che possa giocarle tutte, ma quando c'è in campo Simon Kjaer, il Milan subisce molto meno . Basta guardare le ultime quattro partite in cui il danese ha giocato titolare: zero reti subite contro Torino, Tottenham, Napoli in campionato e Napoli in Champions League . Si tratta di gare contro avversari di livello, in particolare le ultime tre visto che parliamo di squadre che segnano molto (gli azzurri sono il miglior attacco della Serie A con 66 gol fatti, mentre gli Spurs hanno il terzo miglior attacco della Premier dietro a Manchester City e Arsenal).

LEADER DELLA DIFESA - Eppure il Milan non ha subito gol e il merito è anche della presenza in campo di Kjaer che con la sua leadership e la sua esperienza dà maggiore sicurezza e tranquillità alla difesa rossonera. Impossibile non ricordare la grandiosa prestazione a San Siro contro il Tottenham in marcatura su Kane, vale a dire uno dei più forti centravanti al mondo: l'inglese non è un cliente facile per nessuno, ma Kjaer lo ha tenuto alla grande e non gli ha concesso praticamente nulla.

VERSO IL NAPOLI - Anche mercoledì contro il Napoli, il centrale rossonero è stato praticamente perfetto, giocando spesso in anticipo sugli attaccanti azzurri. Domani a Bologna, Simon avrà un turno di riposo per essere al meglio martedì nel ritorno dei quarti di Champions League contro i partenopei. In quel match ci sarà il ritorno in campo di Osimhen e Pioli dovrà decidere se affidarsi ancora una volta all'esperienza di Kjaer oppure se mettere in campo un difensore più veloce che possa soffrire meno il nigeriano come Kalulu o Thiaw. Non sarà certamente una scelta facile per il tecnico rossonero.